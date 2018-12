Bad Urach Schnellrestaurant eröffnet am heutigen Freitag

Bad Urach / Alexander Thomys

Ein Blick auf das künftige McDonalds-Schnellrestaurant in Bad Urach am gestrigen Donnerstag lässt staunen: Denn das verkehrsgünstig an der Gabelung zwischen der Stuttgarter Straße und der Bundesstraße 28 gelegene Restaurant war gestern noch eine Großbaustelle – überall arbeiteten noch die Handwerker. Nichtsdestotrotz: Am heutigen Freitag soll das Schnellrestaurant offiziell eröffnen. Das Restaurant in Bad Urach verfügt im Gastraum über 122 Sitzplätze und soll ein „Restaurant der Zukunft“ sein: etwa mit mehr digitalen Bestellmöglichkeiten.