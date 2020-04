Die Gemeinde St. Johann und die Stadt Hechingen kommen künftig schneller ins Netz: Für den Breitbandausbau erhält St. Johann 685 035 Euro und Hechingen 54 715 Euro vom Land. Dies gab das für die Digitalisierung zuständige Ministerium am Mittwoch in Stuttgart bekannt.

Richtung digitale Zukunft

„Ich freue mich, dass St. Johann und Hechingen für den Ausbau des schnellen Internets eine Landesförderung erhalten und rasch von einer leistungsfähigen Leitung profitieren“, so der Grünen-Abgeordnete Thomas Poreski. „Durch die Zusammenarbeit der Kommunen und dem Land schaffen wir eine Infrastruktur für die digitale Zukunft, von der Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen profitieren.“

Insgesamt wurden am Mittwoch 39 Breitbandförderbescheide in Höhe von 32,4 Millionen Euro ausgehändigt. Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Im vergangenen Jahr hat das Land den Breitbandausbau mit 90 Millionen Euro für 370 Projekte unterstützt.

Schnelle und flächendeckende Breitband-Netze sind die Voraussetzung für neue Geschäftsideen, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung. Bis 2021 will das Land deshalb mehr als eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau bereitzustellen, heißt es aus dem Landtag.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur darf die öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen. So darf das Land derzeit uneingeschränkt nur in den sogenannten weißen Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Mbit im Download liegt.

Die grün-schwarze Landesregierung hat seit 2011 eine Landesförderung aufgebaut, die die Zukunftstechnologie Glasfaser mit nahezu unbegrenzten Übertragungsraten fördert.