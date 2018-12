Plochingen Sattelzug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Plochingen / swp

Nach einem Sattelzug mit weißem Sattelauflieger und schwarzer oder dunkler Aufschrift auf der Plane fahndet das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B10 in Höhe der Anschlussstelle Ebersbach/West ereignet hat. Der noch unbekannte Fahrer des Sattelzuges war gegen 15.45 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wobei er einen bereits auf der linken Fahrspur fahrenden Skoda Oktavia übersah. Dessen 22-jähriger Fahrer musste abbremsen und nach links ausweichen um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden. Dabei touchierte er mit seinem Wagen die Mittelleitplanken. Der Fahrer des Sattelzuges, der die Kollision möglicherweise nicht bemerkt hatte, fuhr weiter in Richtung Göppingen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon (07 11) 39 93-330 nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem gesuchten Sattelzug.