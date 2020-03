Im Fall mehrerer versuchter Tötungsdelikte im Februar in Nürtingen und Plochingen hat die Polizei vier weitere, dringend tatverdächtige Männer festgenommen. Das teilten am Dienstag die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Mit den Männern im Alter von 19 bis 30 Jahren seien nunmehr neun Tatverdächtige in Haft.

Am Samstag, 8. Februar, war im Verlauf eines heftigen Streits spätabends in der Frickenhäuser Straße nahe der Nürtinger Mörikeschule ein 19-Jähriger mit einem Messer schwer und ein 22-Jähriger leicht verletzt worden. Daraufhin war unter anderem eine Wohnung in Nürtingen durchsucht worden. Ein bei der Fahndung vorläufig festgenommener 20-jähriger Tatverdächtiger war später wieder entlassen worden.

Die Nürtinger Polizei bat Zeugen um Hinweise auf die dunkel gekleideten, großteils dunkle Mützen tragenden Männer.

Ein erster Zeugenaufruf

In Plochingen waren am Donnerstag, 13. Februar, nachmittags zwei Männer bei einer Auseinandersetzung im Bereich Esslinger Straße und Bahnhofstraße zum Teil schwer verletzt worden. Der 21- und der 29-Jährige waren Zeugen zufolge von Unbekannten angegriffen worden, auch dort sei ein Messer im Spiel gewesen. Zudem sollen Schüsse gefallen sein.

Festnahme nach Fahndung

Der 29-Jährige erlitt Stichwunden, der Jüngere Schussverletzungen. Mehrere Männer waren vom Tatort geflohen. Ein 20-Jähriger war abends unbewaffnet in der Esslinger Straße festgenommen worden, später kamen insgesamt vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen den 20-Jährigen, einen 21-Jährigen und zwei 29-Jährige wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

Weiterer Fahndungserfolg

Aufwändige Ermittlungen führten die Polizei seitdem auf die Spur eines 19- und eines 22-Jährigen. Fahnder nahmen sie am Freitag, 6. März, fest.

Kommissar Zufall mischt mit

Einen im Zusammenhang mit beiden Taten per Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen hat eine Streife des Polizeipräsidiums Stuttgart am Abend des 9. März nach einer routinemäßigen Kontrolle vorläufig festgenommen. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums verhafteten schließlich am 16. März zudem einen dringend tatverdächtigen 25-Jährigen.

Alle Tatverdächtigen besäßen die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie wurden nach den Festnahmen den zuständigen Haftrichtern vorgeführt, welche die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug setzten, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen dauern an. Eine 24-köpfige Truppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der beiden versuchten Tötungsdelikte.