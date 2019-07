Am Dienstagnachmittag fing der Mercedes eines 22-Jährigen aus dem Raum Ulm auf der B 27 kurz nach dem Dußlinger Tunnel Feuer.

Fahrer rechtzeitig in Sicherheit

Der junge Mann war in Richtung Hechingen unterwegs, als er kurz nach dem Tunnel in Dußlingen bemerkte, dass sein Auto zu qualmen begann. Geistesgegenwärtig stellte er seinen Wagen umgehend auf dem Seitenstreif ab, stieg aus und alarmierte die Feuerwehr. Sein Mercedes stand wenige Augenblicke später lichterloh in Flammen. Glücklicherweise war die Feuerwehr schnell vor Ort und löschte das noch brennende Fahrzeug. Die Einsatzkräfte konnten das Auto aber nicht mehr retten.

B27 kurzzeitig voll gesperrt

Die Polizei hatte die Straße zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Die Polizei geht aber von einem technischen Defekt aus.

Das könnte dich auch interessieren: