Kohlberg Phil-Collins-Tribute-Band gastiert in Kohlberg

Kohlberg / swp

Die „Phil Collins & Genesis Tribute Band“ wird am 23. März in der Kohlberger Jusihalle gastieren. Das Repertoire der überregionalen Formation aus dem Raum Karlsruhe setzt sich aus den größten Hits des bekannten Musikers Phil Collins und seiner früheren Band „Genesis“ zusammen. Chartstürmer wie „Easy Lover“, „Another day in paradise“ oder „You’ll be in my heart“ werden in überraschenden Arrangements präsentiert und sorgen so auch für die passende Stimmung. Sänger Jürgen „Phil“ Mayer sieht Phil Collins nicht nur ähnlich, sondern brilliert auch mit einer fantastischen Stimme.

Die eingespielte Band, ein Bläsertrio und zwei Backgroundsängerinnen, runden den Abend ab. Auf die Konzertbesucher kommt demnach ein mitreißendes Konzert mit der authentischen Tribute Band „Phil“ zu, die sich mit zahlreichen Livekonzerten in Deutschland, Italien, Frankreich und den Beneluxländern einen hervorragenden Ruf erworben hat.

Tickets für das Konzert gibt es im Internet über www.ticket-regional.de/dievents, an allen Ticket regionalen Vorverkaufsstellen und unter Telefon (06 51) 9 79 07 77, Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr.