Grafenberg Ortsumfahrung wird sichtbar

Grafenberg / swp

Die Arbeiten auf der Baustelle für die Ortsumfahrung in Grafenberg schreiten weiter voran. Wie die Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage mitteilt, ist die künftige Bundesstraße bis auf die Deckschicht asphaltiert. Zudem sind die wesentlichen Erdarbeiten wohl größtenteils abgeschlossen. Momentan sind die Baumaßnahmen, insbesondere am Radweg zwischen Grafenberg und Metzingen(-Neugreuth), bereits sichtbar.

Im Trassenbereich der Ortsumgehung werden zurzeit Pflasterarbeiten an den Entwässerungsmulden und -einläufen sowie Böschungspflaster und -treppen für den Betriebs- und Unterhaltungsdienst an den Bauwerken ausgeführt. Daneben wird an den Regenrückhaltebecken gearbeitet. Weiterhin läuft der Humusauftrag und in Teilbereichen die Böschungssicherung.

In den nächsten Wochen kommen zudem noch der Bau der Fußwegüberführung am Sportplatz, die Lärmschutzwand und die Gabionenstützwand hinzu. Die Arbeiten hierzu werden sich allerdings bis in das kommende Jahr ziehen. Vor der Verkehrsfreigabe werden schließlich noch die Markierungen aufgebracht, die Straßennebenflächen begrünt und selbstverständlich die wegweisende Beschilderung montiert.