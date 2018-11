Grafenberg Ortsmitte selbst mitgestalten

Grafenberg / swp

Die Gemeindeverwaltung lädt alle Bürger zur Einwohnerversammlung in die Rienzbühlhalle ein. Am kommenden Dienstag, 20. November, ist dann der einzige Tagesordnungspunkt die Neugestaltung des Ortszentrums. Beginn ist um 18.30 Uhr. In der Versammlung sollen die weiteren Pläne vorgestellt werden. Sie wurden auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfs aus dem Jahr 2008 weiterentwickelt.

Im Anschluss an die Versammlung haben die Grafenberger dann die Gelegenheit, sich aktiv in Arbeitsgruppen zu beteiligen und sind selbstverständlich aufgefordert, auch eigene Ideen einzubringen.