TSV Urach Nordic-Walker auch zur Weihnachtszeit sportlich

Bad Urach / swp

Traditionell starten die Nordic-Walker der Abteilung Turnen im TSV Urach kurz vor Weihnachten ihre Jahresabschlussrunde. Am Donnerstag, 20. Dezember, treffen sich die Teilnehmer aller Walking-Gruppen gemeinsam in Hengen am Parkplatz Lamm. Um 9.30 Uhr geht es auf eine Walkingrunde um Hengen. Nachzügler können anschließend direkt ins Gasthaus „Lamm“ kommen. Dort beginnt um 11 Uhr der gemütliche Jahresrückblick der Nordic-Walker auf die Aktionen in 2018. Natürlich darf auch der Blick nach vorne nicht fehlen: Im wesentlichen ist das Jahresprogramm 2019 demnach bereits festgelegt. Dennoch warten die Verantwortlichen noch auf Vorschläge aus Kreisen der Teilnehmer, vor allem in Bezug auf das 20-jährige Nordic-Walking-Jubiläum der Gruppen im TSV Urach. Der Start ins Jubiläumsjahr 2019 wird am kommenden Donnerstag mit der Vorstellung des Jubiläumskalenders aufgezeigt.

Um mögliche Festtagskalorien schnell abzubauen, treffen sich die Walker anschließend schon am Donnerstag, 27. Dezember, um 9.30 Uhr auf dem Fanfarenzuggelände. Die Samstagswalker dagegen wollen erst im neuen Jahr, am Samstag, 5. Januar, wieder auf eine neue Strecke gehen. Der Treffpunkt ist für alle Gruppen im ersten Monat des neuen Jahres auf dem Parkplatz Breitensteinstraße. Weitere Informationen gibt es auch unter www.tsvurach-turnen.de.