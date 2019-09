Ein 56-Jähriger hat am Freitagabend gegen 20.15 Uhr eine Reisende in einer Regionalbahn am Stuttgarter Hauptbahnhof genötigt, einen weiteren Fahrgast gestoßen sowie im Anschluss einen Bundespolizisten verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der deutsche Staatsangehörige zunächst eine Frau in einer abfahrbereiten Regionalbahn in Richtung Heilbronn aus bislang unbekannten Gründen festgehalten haben. Bei Eintreffen von Sicherheitskräften der Deutschen Bahn entfernte sich der 56-Jährige im Zug und stieß hierbei offenbar eine weitere Reisende von sich weg.

Täter trifft Reisende am Hals

Die Frau wurde dabei offenbar am Hals getroffen und verspürte leichte Schmerzen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den zunehmend aggressiver werdenden Mann im Anschluss vorläufig fest. Auf dem Weg zum Polizeirevier leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen, indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte und die Beamten mehrfach beleidigte. Ein Bundespolizist erlitt hierbei leichte Verletzungen am Handgelenk, verblieb aber dienstfähig.

Der 56-Jährige wurde anschließend unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik verbracht. Der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49 71 18 70 35 0 zu melden.

