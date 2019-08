Die Saison in der Segelflug-Bundesliga neigt sich dem Ende entgegen, und für die Grabenstetter Piloten könnte ihre erste Saison in der Ersten Liga vorerst die einzige bleiben. Nach 17 von 19 Runden besteht nur noch eine kleine Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, doch dafür müsste schon alles perfekt laufen an den kommenden beiden Wochenenden.

Henrik Theiss qualifiziert sich für Deutsche Meisterschaft

In der sechzehnten Runde am ersten Augustwochenende legte Henrik Theiss ordentlich vor mit einem Flug von 105 Stundenkilometern über eine Strecke von 500 Kilometer. Theiss ist bei einer Junioren-Meisterschaft in Aalen gestartet. Am Ende landete er dort als Dritter auf dem Siegerpodest und nahm die Eintrittskarte für die Deutsche Meisterschaft der Junioren im nächsten Jahr mit nach Hause. Das Liga-Ergebnis wurde abgerundet von Robert Häußler und Erich Sigel mit 93 und 90 Stundenkilometern. Rundenplatz 19 brachte dennoch nur einen kleinen Fortschritt im Abstiegskampf.

In Runde 17 am vergangenen Wochenende erlaubte nur der Sonntag einige Flüge. Mit mühsam erkämpften 62,5 Stundenkilometern holte Michael Häußler das meiste aus den schwierigen Witterungsbedingungen heraus, gefolgt von Matthias Loser und Matthias Höfle, die entlang der Albkante gerade noch 58 und 51 Stundenkilometer einfahren konnten. Damit steht Grabenstetten unverändert auf dem 25. von 30 Plätzen in der Tabelle, und somit auf einem der sieben Abstiegsränge. Den Rundensieg holte sich derweil zweimal in Folge der Luftsportverein Rinteln. Flüge im Hangwind entlang des Wesergebirges ermöglichten den Niedersachsen Geschwindigkeiten über 130 Stundenkilometer. Aber auch abseits der Hänge sorgte das norddeutsche Flachland, insbesondere die Lüneburger Heide, für Geschwindigkeiten über 120 Stundenkilometern. Durch diesen Rundensieg baut Rinteln seine Führung an der Spitze der Tabelle weiter aus. Dahinter ist Bayreuth vor Burgdorf (Niedersachsen). Aalen steht trotz der widrigen Wetterbedingungen im Südwesten immer noch auf Rang vier.

Teams aus dem Ländle müssen zittern

Neben Grabenstetten sind mit Laichingen, Sindelfingen, Blaubeuren und Schwäbisch Hall vier weitere baden-württembergische Vereine vom Abstieg aus der Bundesliga bedroht.