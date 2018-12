Nürtingen Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nürtingen / swp

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Neuffener Straße ereignet hat.Eine 40-jährige Unterensingerin war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Neuffener Straße von Frickenhausen herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 41-jährige VW Golf-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, mussten eine 22 und eine 50 Jahre alte Mitfahrerin, sowie ein im Golf mitfahrendes Kleinkind vorsorglich Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.