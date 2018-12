Region naldo-Minifahrpläne sind jetzt erhältlich

Region / swp

Am 9. Dezember findet für sämtliche Bus- und Zugstrecken im naldo der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Daher gibt der Verkehrsverbund naldo die kostenlos erhältlichen naldo-Minifahrpläne heraus. Diese werden für die rd. 220 Zug- und Buslinien im naldo produziert und werden bei Fahrplanänderungen auch unterjährig neu aufgelegt. Durch ihr handliches A7-Format passen sie zudem bequem in jede Hosen- oder Handtasche.

Minifahrpläne jetzt erhältlich

Die Minifahrpläne sind auch dieses Jahr rechtzeitig zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 bei den Verkehrsunternehmen, den Geschäftsstellen der Zeitungen, den Landratsämtern und bei den Städten und Gemeinden erhältlich. Verschiedene Verteilstellen halten zudem speziell alle für den Landkreis relevanten Minifahrpläne für die Kunden vorrätig. Für die Buslinien des Stadtverkehrs Tübingen geben zudem die Stadtwerke Tübingen (swt) einen Kurzfahrplan heraus, der kostenlos in den Bussen und an den TüBus-Verkaufsstellen erhältlich ist.

Auf www.naldo.de sind bereits jetzt die neuen Fahrplandaten verfügbar: in der Rubrik Minifahrpläne kann man unter der Eingabe der Zug- oder Buslinie die neuen Fahrpläne einsehen und die Elektronische Fahrplanauskunft EFA rechnet schon jetzt Fahrplanauskünfte mit Datum ab dem 9. Dezember. Mobile Nutzer können die kostenlose naldo-Fahrplan-App für Smartphones (iOS und Android) nutzen. Die neuen Fahrpläne treten am Sonntag, 9. Dezember 2018 in Kraft.

Zwar ist der Verkehrsverbund naldo Herausgeber der neuen Fahrplanbücher und der elektronischen Fahrplanmedien, doch inhaltlich verantwortlich für Änderungen im Fahrplanangebot sind:

• bei Zuglinien die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, die Schienenleistungen des ÖPNV bestellt sowie die betroffenen Schienenverkehrsunternehmen.

• bei Buslinien die betroffenen Verkehrsunternehmen ggfs. die zuständigen Landratsämter.

naldo-Kunden, die nähere Auskünfte über die Fahrplanänderungen wünschen, müssen sich daher an die genannten Stellen wenden.