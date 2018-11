Bad Urach Nah dran an den Betrieben

Bad Urach / Alexander Thomys

Seine Mahnung sollten sich die Schüler zu Herzen nehmen: Michael Ruoff, als Diplom-Ingenieur bei Uraca für die Ausbildung im technischen Bereich zuständig, gab den Neuntklässlern der Geschwister-Scholl-Realschule am Ende der Stunde mit auf den Weg, sich vor der Berufswahl „richtig gut zu informieren“. Denn diese Entscheidung würde die Weichen für einen Großteil des weiteren Lebenswegs stellen.

Entsprechend hat die Berufsausbildung an der Bad Uracher Geschwister-Scholl-Realschule einen hohen Stellenwert, weshalb Ruoff überhaupt erst die Gelegenheit hatte, zu den Schülern zu sprechen. Und mehr noch: In seiner Unterrichtsstunde führte der Uraca-Mitarbeiter fiktive Bewerbungsgespräche mit den Schülern, denen er so ganz nebenbei Tipps und Tricks für das Vorstellungsgespräch mit auf den Weg geben konnte.

Sechs Workshops

Diese Unterrichtsstunde war in einen ganzen Thementag eingebettet, den Lehrer Hartmut Raissle als Fachvorsitzender zusammen mit der BORS-Arbeitsgemeinschaft organisiert hatte. Das Kürzel steht für Berufsorientierung an der Realschule. Im Rahmen der AG wählen alle neunten Klassen ihre Vertreter, die sich um die Organisation und Planung der Berufsorientierung an der Schule kümmern. „Normalerweise nehme ich aus jeder Klasse nur drei Schüler“, erzählt Raissle. „In diesem Jahr sind es überall vier, weil das Interesse so groß war.“ Dieser Arbeitskreis trifft sich regelmäßig nach dem Unterricht und plant die Angebote zur Berufsorientierung. Den Vorsitz haben die Schüler. „Ich greife nur beratend ein“, berichtet Raissle. „Die Themen sind so nah dran an den Schülern, die Klassen können mitentscheiden was gemacht wird“, berichtet Raissle.

Der Thementag rund um die Bewerbung ist dabei ein Meilenstein, in sechs Workshops lernen die Schüler unter anderem wie eine Bewerbung aussehen sollte und worauf sie sich bei den Auswahlverfahren einstellen müssen. Elke Jedele-Berner vom Berufsinformationszentrum (BIZ) gab zudem aktuelle Informationen über den Ausbildungsmarkt in der Region weiter. Die drei neunten Klassen wurden eigens in sechs Gruppen geteilt, um die Gruppengröße möglichst klein zu halten.

Zur BORS-AG gehören auch Nina Girke und Marie-Sophie Haas. Die beiden 14-Jährigen sind im Rahmen des Projektes auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und berichteten von ihrem Tun. „Das war eine richtig gute Erfahrung“, sagt Marie-Sophie Haas. „Wir konnten wirklich entscheiden, was uns interessiert und was wir anbieten wollen.“ So gibt es auch in diesem Schuljahr noch ein Knigge-Seminar, welches die richtigen Tischmanieren bei einem Arbeitsessen ebenso vermittelt wie die Fähigkeit zum Smalltalk. Zudem sind in diesem Schuljahr noch zwei jeweils fünftägige Praktika geplant – das Knowhow, sich bei den Firmen zu bewerben, bekamen die Schüler gestern bei den Workshops mit auf den Weg.

„Die Unternehmen loben den Weg, den wir bei der Berufsorientierung geben und sagen immer wieder, die Scholl-Schüler seien bemerkenswert unterwegs“, freut sich Lehrer Raissle über das Feedback aus der Wirtschaft. Und auch die beiden Schülerinnen bestätigen, dass die Informationen für sie wertvoll sind. Auch wenn sie zugeben, dass nicht alle immer ganz bei der Sache sind. „Aber denen tut das dann besonders gut“, sind sich die beiden allerdings sicher.

Und auch Michael Ruoff von Uraca bestätigt, dass die Schüler interessiert mitmachen würden. Ein Manko attestiert er den jungen Leuten allerdings: „Beim Allgemeinwissen happert es gewaltig.“ Sein Tipp: „Guckt mal in die Zeitung oder schaut Tagesschau.“