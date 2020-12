Ganz offenkundig eine Liebeserklärung an den weiblichen Körper hat in Hülben ein unbekannter Künstler geschaffen. Ausgangsmaterial ist frisch gefallener Neuschnee, Schaulustige sollten sich also beeilen. Entdeckt wurde das Werk von Karin Unzeitig aus Dettingen bei einem Spaziergang nahe des Astropfads. Die Redaktion freut sich über Hinweise bezüglich des Urhebers.