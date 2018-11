Kulturach Musikalisch-lyrische Reise in die Renaissance

Musikalisch-lyrische Reise in die Renaissance

Bad Urach / Kirsten Oechsner

Passend zur Vorweihnachtszeit veranstaltet Kulturach am Freitag, 14. Dezember, einen eher ruhigen und besinnlichen Abend in die Stadtbücherei. Beginn ist um 20 Uhr. Auf dem Programm steht eine musikalisch-literarische Zeitreise in die Renaissance. Diese wird von Gitarrist Volker Luft und Rezitator Rudi Korbel präsentiert, im Mittelpunkt der Lesung steht das Werk von Francois Villon.

Die Gedichte des bedeutendsten französischen Lyrikers des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Renaissance sind volkstümlich, satirisch, frech und immer wieder auch melancholisch. Für die musikalische Reise in die Renaissance sorgt der vielfach für seine Kompositionen, Gitarrenbegleitungen und Tonträger ausgezeichnete Musiker Volker Luft. Der hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Musik der Renaissance auseinandergesetzt, seine Bearbeitungen der schönen Lautenkompositionen für Gitarre wurden beim renommierten Verlag Acoustic Music Books als „The Golden Age“ veröffentlicht und bilden die Grundlage für den Francois Villon-Abend.

Volker Luft und Rezitator Rudi Korbel, Intendant der Rabenbühne Bernhausen und bekannt durch seine Rezitationsprogramme unter anderem von Hilde Domin, Heinrich Heine oder auch Sebastian Blau, bieten eine äußerst lebendige, kurzweilige und interessante Auseinandersetzung mit der Biografie und dem Werk Villons und seiner Zeit. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.