Im Zaininger Steinbruch an der B28 kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall, in den zwei Motocross-Fahrer verwickelt waren.

Leichte Verletzungen nach Zusammenprall

Die beiden Fahrer waren frontal aufeinander geprallt und erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Zur Sicherung der Personen und Fahrzeuge rückte die Freiwillige Feuerwehr Römerstein mit einem Löschfahrzeug aus, außerdem war der Rettungsdienst zugegen. Die Polizei überprüft derzeit, ob die Fahrer illegal im Steinbruch unterwegs waren.

