Strafverfahren Missbrauchsfall geht ins neue Jahr

Reutlingen / Alexander Thomys

Gestern wurde der Prozess vor dem Reutlinger Amtsgericht mit der Aussage weiterer Zeugen fortgesetzt. Dabei wurde die Strategie der Verteidigung deutlich: Belastende Zeugenaussagen wurden von den Rechtsanwälten Thomas Rogge und Thorsten Zebisch als unglaubwürdig und persönlich motiviert abgetan, während der Angeklagte zu den Vorwürfen weiter schweigt. Die große Frage lautet daher vor allem, ob das Schöffengericht um Richter Eberhard Hausch der Aussage des mutmaßlichen Opfers Glauben schenkt. Die heute 18-Jährige sagte nichtöffentlich aus. Am gestrigen Prozesstag merkten die Verteidiger an, ihre Aussage habe nur wenig Einzelheiten enthalten. Die Rechtsanwälte deuteten an, die Erstellung eines aussagepsychologischen Glaubhaftigkeitsgutachtens zu beantragen. Dann müsste die 18-Jährige womöglich erneut von dem Geschehen berichten.

Der Mitschülerin anvertraut

Dass sie dort in einem Heulager von dem 46-Jährigen vergewaltigt worden sei, vertraute die damals 16-Jährige zuerst einer Mitschülerin an. Die Filderstädterin sagte gestern als erste Zeugin aus. „Sie war völlig verzweifelt“, schilderte die junge Frau den Anruf der Freundin. Demnach habe sie ihr erzählt, der Angeklagte habe schon häufiger „ihre Nähe gesucht“ und habe sie nun „angegangen“. „Sie hat mir erzählt, dass sie ihre Klamotten weggeworfen hat. Der Anruf war sehr emotional, es ging erst einmal darum, sie zu beruhigen.“ Immer wieder habe das mutmaßliche Opfer geweint.

Auf ihr Anraten hin habe sich die 16-Jährige dann ihrem Klassenlehrer anvertraut. Auch der Lehrer sagte gestern vor dem Schöffengericht aus. Der Reiterhof habe für die Neuntklässlerin damals eine „enorme Bedeutung“ gehabt, erklärte der Klassenlehrer. Auch ihre schulische Jahresarbeit habe sie mit ihrem Pferd verknüpft, weshalb sie nach der Vergewaltigung in großer Not gewesen sei, gab der Lehrer einen Erklärungsansatz, weshalb sich die 16-Jährige erst spät zu einer Anzeige entschieden hatte. „Für sie war das ein unheimliches Dilemma wegen dem Pferd.“ Erst eine Woche später habe sie sich mit Unterstützung des Lehrers den Eltern anvertraut. Der 53-Jährige erlebte die Schülerin als „tief erschüttert“. Die Frage der Verteidiger, ob es zuvor Anzeichen gegeben habe, das Mädchen habe sich in den Pferdehofbetreiber verliebt, verneinte ihr damaliger Klassenlehrer. Seine frühere Schülerin sei ein „seelisch starker Mensch“, zeigte sich der Lehrer zuversichtlich, dass die heute 18-Jährige „Wege finden wird mit der Vergewaltigung umzugehen“. In der Schule habe sie sich allerdings ein Stück weit zurückgezogen, generell seien in ihrem Verhalten die „Ausschläge nach unten oder oben größer geworden“, schilderte der 53-Jährige das Verhalten der Schülerin nach der mutmaßlichen Tat. An ihrer Aussage habe er „keinen Zweifel“ gehabt, erklärte der Lehrer: „Für mich hätte da jedes Motiv gefehlt, ihr Lebenstraum hing an dem Reitstall und ihrem Pferd.“

Nachdem am vergangenen Prozesstag die Ex-Freundin des Angeklagten ausgesagt hatte, mit der dieser zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Vergewaltigung zusammen war, sagte nun eine Reitlehrerin aus, mit welcher der 46-jährige Angeklagte ebenfalls eine sexuelle Beziehung gehabt haben soll. Zugleich sei sie von der 16-Jährigen und ihren Eltern ins Vertrauen gezogen worden. Die Zeugin überbrachte dem Angeklagten anschließend einen Brief der Eltern des Opfers, in welchem die Vergewaltigungsvorwürfe zur Sprache gekommen seien. „Ich habe ihm geraten, sich selbst anzuzeigen. Aber das hat er ausgeschlossen. Er meinte, es sei keine Vergewaltigung gewesen und sie hätten mehrfach miteinander geschlafen. Ich habe aber an seinem Blick gesehen, dass das mehr seiner Traumwelt entsprang als der Realität“, sagte die Reitlehrerin, die den Hof inzwischen verlassen hat.

Zeugin wird vereidigt

Zugleich belastete sie den Angeklagten weiter. Es sei bekannt gewesen, dass er öfters anzüglichen „Kundenkontakt“ gesucht hätte. Namen mutmaßlicher Opfer konnte sie aber nicht nennen. Die Verteidiger des Angeklagten hielten ihre Aussage daher für so unglaubwürdig, dass sie auf einer Vereidigung der Reitlehrerin bestanden und ihr eine persönliche Motivation zur Falschaussage unterstellten. Der Zeugin wurde daraufhin ihre gesamte Aussage erneut vorgelesen, ehe sie die Richtigkeit ihrer Angaben beschwor.