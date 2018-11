TV Derendingen Melanie Bölzle Amateurfußballerin des Jahres?

Derendingen / swp

Der Deutsche Fußball Bund sucht über die Plattform fussball.de bereits zum fünften Mal die Amateurfußballerin des Jahres. Die Wahl ist eine Auszeichnung für diejenigen, die auf und neben Deutschlands Amateurfußballplätzen Bemerkenswertes erbringen.

Der Tübinger Fußballverein TV Derendingen hat hierbei sofort an Melanie Bölzle, ihres Zeichens Torfrau, Frauenbeauftragte, Platzwart und viele mehr gedacht und sie beworben.

Deutschlandweit unter den besten Fünf



Nun ist sie unter den besten fünf der Bewerberinnen deutschlandweit und es geht in die entscheidende Phase. Die Abstimmung erfolgt zu 50% durch eine prominente DFB-Jury und zu 50% durch die Besucher der Seite Fussball.de. Seit Dienstag wird jeden Tag ein Bewerber auf der Homepage www.fussball.de vorgestellt. Im Laufe der Woche geht auch der Imagefilm über Melanie Bölzle online. Nachdem alle Videos online sind, geht es in die entscheidende Phase und es kann eine Woche lang abgestimmt werden.

Bölzle mit vielen Aufgaben beim TVD

Melanie Bölzle hat nicht nur als Spielerin zu den außerordentlichen Erfolgen des TV Derendingen in den letzten Jahren beigetragen, sondern ist auch neben dem Platz seit bald 30 Jahren ehrenamtlich für den Verein tätig. Sie stieg mit der ersten Frauenmannschaft bis in die Regionalliga auf, gewann zweimal den wfv Pokal, die württembergische Hallenmeisterschaft und nahm zweimal am DFB-Pokal teil. Außerdem war sie als Trainerin der B-Juniorinnen und der zweiten Frauenmannschaft aktiv, organisiert als Spartenleiterin alles was mit Mädchen- und Frauenfußball beim TV Derendingen zu tun hat, ist als Platzwart für den Rasenplatz und die Umkleidekabinen zuständig und zusätzlich noch als Leiterin im Festausschuss bei jeder Veranstaltung tatkräftig vor Ort mit dabei.

Der Werdegang von Melanie Bölzle:

Melanie Bölzle ist ein Urgestein des TV Derendingen. Seit 30 Jahren ist sie aktive Spielerin des TV Derendingen und stieg mit den Frauen bis in die Regionalliga auf. Außerdem gewann sie zweimal den WFV Pokal, wurde 3-mal württembergische Hallenmeisterin und nahm somit auch zweimal am DFB Pokal teil. Auch der Erdinger Meister Cup konnte mit ihr im Tor 4 mal gewonnen werden. Melanie ist seit Jahren Stammspielerin und trug maßgeblich zu den Erfolgen der vergangenen Jahre mit bei. Eigentlich wollte sie schon 2015 die Kickschuhe an den Nagel hängen und sie wurde am Ende der Saison auch verabschiedet, doch als in der kommenden Saison keine Torhüterin parat stand, stieg Melanie einfach wieder mit ins Training ein und hält seither weiterhin den Kasten sauber. Doch Melanie ist nicht nur als Spielerin aktiv, sondern auch als Trainerin. Zwischen 1997 und 2004 trainierte sie die B- bzw. C-Juniorinnen Mannschaft. 2005-2009 & 2013-2014 übernahm sie das Traineramt bei der zweiten Frauenmannschaft und führte die Mannschaft zum Bezirkspokalsieg. Das alles ist für Melanie jedoch noch nicht genug. Sie kümmert sich als Platzwärtin um den tadellosen Zustand der gesamten Sportanlage und sorgt dafür, dass der Rasenplatz gestreut ist und die Umkleidekabinen geputzt sind. Auch das Amt der Spartenleiterin füllt sie mit Leib und Seele aus und kümmert sich mit unbeschreiblichem Einsatz um die Neuverpflichtungen von Trainern und Spielerinnen.

Nicht mehr wegzudenken

Neben all diesen Aufgaben ist Melanie auch noch im Festausschuss die Ansprechpartnerin für alle Veranstaltungen beim TV Derendingen. Während der Saison hat sie das Zepter in der Grillhütte am Spielfeldrand in der Hand und sorgt dafür, dass immer genug Würstle und Getränke vorhanden sind. Schon kurz nach Abpfiff steht sie oft selbst hinter dem Grill und kümmert sich um das leibliche Wohl der Zuschauer. Außerdem organisiert sie den Würstlesverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und hat im Januar 2018 das gesamte Catering des Stadtpokals gemanagt. Dieses jährlich stattfindende Turnier ist ein Highlight für alle Tübinger Vereine, doch auch ein Großprojekt für die Veranstalter. An vier Tagen werden die Sieger in allen Altersklassen ermittelt, von den Bambini bis zur AH. Für Melanie ist dabei ganz selbstverständlich, dass sie an allen Tagen von morgens bis abends selbst vor Ort ist und jederzeit Zeit anpackt, wenn Not am Mann (oder der Frau) ist. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Fußballabteilung des TV Derendingen heute sicher nicht so gut aufgestellt.

