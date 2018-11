Bad Urach Märchenwelten neu interpretiert

Bad Urach / Alexander Thomys

Jeden Mittwochnachmittag in der Schulzeit trafen sich die rund 40 Teilnehmer der Musical-AG an der Geschwister-Scholl-Realschule, um das neue Stück „Rotkäppchen & Co. – die wahren Geschichten“ auf die Bühne zu bringen. Viel Engagement und Arbeit – für nur einen Auftritt. Denn die Musicalvorstellung am vergangenen Donnerstag war eine einmalige Sache. „Wir konnten uns leider nur eine Aufführung leisten“, bedauert auch Lehrerin Marion Nagler. Der Grund: Für mehr Aufführungen wären hohe Lizenzgebühren fällig geworden.

Viel Arbeit steckt also in der Aufführung des Musicals in der voll besetzten Festhalle. Die Vorarbeiten beginnen quasi unmittelbar nach der vorherigen Musicalshow. „Ich habe genau ein Monat Zeit, um ein neues Stück auszusuchen – im Januar starten wir dann ja wieder mit der Arbeitsgemeinschaft“, erklärt Nagler, die die Musical-AG zusammen mit ihren Kolleginnen Claudia Schmok, Kerstin Jesser und Karin Kampa betreut.

Nach einer Vorauswahl bespricht sich Nagler mit ihren Mitstreiterinnen über das endgültige Stück. Der Versuch, die Schüler mitentscheiden zu lassen, wurde indes schnell verworfen. „Als wir mit der AG starteten, haben wir das einmal versucht“, erinnert sich Nagler. „Dann haben wir ein Jahr nichts auf die Reihe gebracht.“ Zu unterschiedlich waren die Interessen der Schüler, zu groß bei manchen die Enttäuschung, nicht das Wunsch-Stück aufführen zu können. Nun wird im Vorfeld entschieden.

Für die 13- bis 16-jährigen Schülerinnen – einige Jungen trauen sich übrigens auch in die Musicalwelt – gibt es dann noch genügend Spielraum, sich einzubringen. Etwa bei der Musikauswahl und den dazugehörigen Tanzchoreografien. „Da wird alles zusammen mit den Schülern entwickelt“, sagt Nagler, die mit ihren Kolleginnen natürlich auch ab und zu Ideen einbringt. Wie etwa das Lied „Ich find’ dich scheiße“, von Tic Tac Toe. Jahrgang 1996. „Das kennen die Schüler gar nicht mehr“, sagt Nagler schmunzelnd. Dabei passt es wunderbar zu den Bad Uracher „Zicken“, die das Lied auf die Bühne bringen. Und das sogar selbst gesungen. „Die Musik kommt aus der Konserve, aber wir legen wirklich viel Wert auf den Gesang“, betont Nagler. „Eigentlich hätten wir auch gerne ein richtiges Orchester“, erzählt die Musical-AG-Leiterin. Das würde den Rahmen dann aber wohl doch ein wenig sprengen. Schon der Gesang benötigt nicht nur viel Übung, sondern auf der Bühne auch einigen Mut.

„Wir müssen zwei Reihen in der Halle für unsere Kollegen freihalten“, sagt Nagler dazu schmunzelnd. Denn auch die Lehrerschaft zeige sich immer wieder überrascht, wie die Schüler in der Musical-AG aufblühen. „Manche, die im Unterricht eher negativ oder gar nicht auffallen, zeigen bei uns im Musical eine ganz andere Seite.“ Die Musiklehrerin wundert sich darüber nicht mehr: „Wir haben ein Gespür für schlafende Riesen entwickelt.“