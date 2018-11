Bühne Lindenhof: Start für „Hallo Nachbar“

Melchingen / swp

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“ sprach schon Wilhelm Tell in Schillers Drama. Nachbarstreitigkeiten bilden den Boden für bodenlose Dramen. Am 17. November schickt das Theater Lindenhof ein Schauspieler-Quartett unter der Regie von Heiner Kondschak auf diese wundervolle Spielwiese und öffnet die Bühne für die Krittler, Streithansel und Gartenzwerge.

Es geht um die Menschen, mit denen wir, Wand an Wand, Tür an Tür oder zumindest Zaun an Zaun leben. Es geht um Hecken, Bäume, Hasstriaden und Herzen, die über Zäune fliegen. Begonnen hat die Produktion „Hallo Nachbar“ mit gemeinsamer Recherche.

Regisseur Heiner Kondschak und die Schauspieler Gerd Plankenhorn, Berthold Biesinger, Mona Maria Weiblen und Wolfgang Karrer haben viele sehr unterschiedliche Geschichten, Texte und Lieder rund um das Thema Nachbarschaft zusammengetragen. Da geht es um ganz persönliche Erlebnisse von Regisseur und Schauspielern mit Hund und Katze und die eigene Nachbarschaft. Eingeflossen sind aber auch Texte von Gerhard Zwerenz, Eugen Roth, Andrea Noll, Anna Depenbusch, Stefan Raab und Thaddäus Troll. Musikalisch zu hören sein wird ein buntes Potpourri mit Liedern von Reinhard Mey, Rio Reiser, Ton Steine Scherben, Konstantin Wecker und vielen mehr.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf ein wunderbares Schlargermedley, wo Udo Jügens in Nachbarschaft von Roland Kaiser und Cindy und Bert auftritt. Die Musiker Wolfgang Karrer und Heiner Kondschak haben Musik zu bestehenden Texten komponiert, Lieder neu arrangiert, aber auch ganz eigene Lieder geschrieben. Und so musizieren und singen die vier auf „Nachbar komm raus“. Und wenn der Chor ins Froschkonzert von Nebenan mit einstimmt, wohnt plötzlich das ganze Publikum „Tür an Tür mit Alice“.

Premiere feiert „Hallo Nachbar!“ am Samstag, 17. November, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungstermine sind am 21.11., 22.11. um 20 Uhr, am 25.11. um 17 Uhr, 29.11. und 30.11. um 20 Uhr. Karten über www.theater-lindenhof.de oder Telefon (0 71 26) 92 93 94. Dauer: 90 Minuten.