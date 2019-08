Landwirt Timo Nau zeigt auf einer Tour des Kreisbauernverbandes, was die Landwirte tun, um Biodiversität und Tierwohl zu ermöglichen. Leicht ist es nicht – eine Geschichte um Preisdruck, Bürokratie und Diskussionen um den Tierschutz.

Dieser Tage sind viele Landwirte in der Region mit der Ernte beschäftigt. Allzu oft allerdings, da sind sich die Bauern einig, muss die Landwirtschaft Kritik ernten. Gegen das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild, die moderne Landwirtschaft würde der Biodiversität schaden und das Tierwohl missachten, richtete sich nun der Kreisbauernverband Reutlingen um dessen Vorsitzenden Gebhard Aierstock und den Geschäftsführer Thomas Pfeifle. Auf einer Rundfahrt bei St. Johann zeigten die Funktionäre verschiedene Projekte und Vorzeigebetriebe – und machten aber auch deutlich, dass die Landwirte nicht vom guten Willen allein leben können. Bei allem Engagement müsse die Landwirtschaft auch profitabel sein, um den Bauern ein Auskommen zu sichern.

„Es ist uns wichtig zu zeigen, was die Landwirtschaft im Kreis alles für den Erhalt der Artenvielfalt tut“, betont Gebhard Aierstock gleich zu Beginn. Eine junge Initiative etwa ist das Projekt „Blühende Alb“, bei welchem Landwirte freiwillig Blühstreifen entlang ihrer Felder anlegen und somit auf einen Teil ihrer Ackerfläche zugunsten der Umwelt verzichten (wir berichteten mehrfach). „Biodiversität hat ihren Wert“, weiß auch Aierstock, dass ein Erhalt der Natur auch für die Landwirte wichtig ist, etwa aufgrund der Bestäubungsleistungen durch die Insekten. „Und manchmal kann Biodiversität auch betriebswirtschaftlich die bessere Maßnahme sein“, sagt der Kreisbauernverbandsvorsitzende. Beispielsweise dann, wenn Ackerflächen auf der Alb aufgrund des niedrigen Nährstoffgehalts des Bodens nur wenig Ertrag versprechen – und somit die Fördermittel für naturnahe Flächen den Landwirten mehr Geld bescheren könnten. Hierzu gehört etwa das baden-württembergische Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT). „Das Programm lohnt sich durchaus. Vor allem, wenn die Landwirte freiwillig mehr tun, als vorgegeben ist“, lobt Aierstock.

Artenvielfalt - eine gesamtgesellschaftliche Frage

Den Erhalt der Artenvielfalt sieht der Vertreter der Landwirte im Kreis daher auch als „gesamtgesellschaftliche Frage“, die eben auch durch Fördermittel beantwortet werden kann. Die Last aber nur auf den Landwirten abzuladen, ist für Aierstock aber zu kurz gedacht. Denn auch in den Städten könnte durchaus mehr getan werden – ob durch bewusstes Einkaufen oder durch naturnahe Gärten. Oft sei das Gegenteil der Fall, ärgert sich Aierstock und denkt dabei an vermeintlich pflegeleichte Steingärten, die der Natur jede Lebensgrundlage rauben.

Einer der Landwirte, die mehr tun als nötig, ist Timo Nau. Der Bleichstetter führt einen Mischbetrieb mit Legehennen und Mutterkühen, baut aber auch Getreide und Kartoffeln an. Und im Rahmen des FAKT-Programmes sind einige seiner Felder auch ein Hort für Insekten, je nach Jahreszeit blühen dort andere Pflanzen. Eine abgestimmte Mischung, um den Tieren möglichst über die ganze Blühperiode mit Nahrung dienen zu können. „Mir ist es wichtig, gute Lebensmittel zu erzeugen und dabei auch Transparenz zu ermöglichen“, sagt Nau. „Das ist ganz wichtig. Bei mir können die Leute die Hennen und Kühe auf den Feldern sehen.“

Schwierige Direktvermarktung

Mittels Transparenz und Direktvermarktung versucht Nau, die Kunden von seinen Produkten zu überzeugen. Doch die Erfahrung hat ihm auch Grenzen aufgezeigt. „Der Verbraucher will schöne Kartoffelknollen“, sagt Nau. „Das geht ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmittel nicht.“ Seine Kühe, mit Hörnern und Glocken, eilen herbei, als Nau sich mit einem Eimer Futter nähert. Die Weideperiode über leben die Tiere in der Natur, im Winter im Stall. „Es ist schwierig, mit so einer Haltung halbwegs raus zu kommen“, sagt Nau, der im Direktvertrieb 10-Kilogramm-Pakete verkauft. „Der Kunde muss eben bereit sein, einen Mehrpreis zu zahlen, damit es sich für uns Landwirte auch lohnt“, betont der Bleichstetter. Ein weiteres Problem: Weideunterstände, die den Tieren im Sommer Schattenplätze schaffen, sind streng reglementiert und können nicht überall aufgestellt werden. „Ein Kollege musste seine Tiere mangels Unterständen bereits wieder in den Stall holen“, ärgert sich Aierstock.

Tierschutz oder Quälerei?

Landwirt Nau kann indes nicht verstehen, weshalb das Kupieren der Hennenschnäbel verboten ist. 215 Tiere hält Nau und bringt diese mit einem mobilen Hühnerstall immer wieder auf neue Wiesenflächen. Doch trotz viel Auslauffläche, wie sie im Bilderbuch steht, reißen sich die Tiere gegenseitig die Federn raus – oder auch den Darm. „Die Tiere sterben dann qualvoll. Ich weiß nicht, was es mit dem Tierschutz zu tun hat, die Schnäbel nicht zu kupieren“, sagt Nau.

„Viel besser als hier kann man es nicht machen“, lobt auch Aierstock Naus Hühnerhaltung. Einmal mehr zeigt sich an diesem Beispiel die Kluft zwischen Landwirten, Tierschützern und der interessierten Öffentlichkeit. Für die Landwirte bleibt viel zu tun, um für ihre Sichtweise und Erfahrung zu werben.

