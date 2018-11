Bad Urach Landtagspräsidentin Muhterem Aras besucht das Haus auf der Alb

Bad Urach / Alexander Thomys

Hoher Besuch in Bad Urach: Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras besuchte gestern das Haus auf der Alb der Landeszentrale für politische Bildung. Anlass für den Besuch der Landtagspräsidentin war das Jubiläum 65 Jahre Landesverfassung – diese trat am 19. November 1953 in Kraft. In Bad Urach sprach Aras aus diesem Anlass mit Schülern der Georg-Goldstein-Schule. Die Landtagspräsidentin lobte dabei die Landesverfassung und das Grundgesetz als wichtige Orientierungshilfe, wobei in der Frage der Bildungsgerechtigkeit noch „viel Luft nach oben“ sei, wie sie betonte. Aras lobte zudem die jüngste Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Europa-Vision.