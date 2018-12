Bad Urach Klinikleitung bittet zum Gespräch

Bad Urach / Alexander Thomys

Auch wenn die Auszeichnung des Schäferlaufes als Immaterielles Kulturerbe gestern die Schlagzeilen dominierte, so gab es am Dienstagabend in der Kurstadt noch eine zweite wichtige Veranstaltung: Die Bürgerinitiative „Pro Ermstalklinik“ hatte einen Lichterumzug organisiert, um ein Zeichen gegen die von der Bürgerinitiative kritisierte Schwächung des Standortes Bad Urach der Kreiskliniken Reutlingen zu setzen.

Eine Klinik, drei Standorte

Bekanntlich wird zum Jahresende die unfallchirurgische Abteilung an der Ermstalklinik geschlossen, was die Kreiskliniken Reutlingen GmbH mit dem großen Defizit am Standort Bad Urach begründet. Neben der Ermstalklinik betreibt das Unternehmen des Landkreises das Reutlinger Klinikum am Steinenberg und die Albklinik in Münsingen. „Eine Klinik an drei Standorten“ lautet bekanntlich das Konzept des Landkreises für die medizinische Versorgung.

Bürgergespräch geplant

Während die Uracher Bürgerinitiative Unterschriften sammelt und gestern mit der Versammlung vor der Klinik ein eindrucksvolles Statement abgab (ein ausführlicher Bericht folgt), signalisiert die Geschäftsführung der Kreiskliniken Gesprächsbereitschaft. So soll es eine Reihe von Bürgergesprächen geben, wobei das erste in Bad Urach am Donnerstag, 20. Dezember, in der Festhalle stattfinden soll. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass viele Bad Uracher und die Bürgerinitiative diese Möglichkeit wahrnehmen werden, um die Entwicklungen an der Ermstalklinik kritisch zu hinterfragen.