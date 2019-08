Das achtjährige Mädchen, das seit Anfang Juli vermisst wurde, ist wieder zurückgekehrt. Das Kind war vor seinem Verschwinden in einem Kinderheim in Sigmaringen untergebracht. Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen intensiv nach dem Mädchen gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, tauchte die Achtjährige am Freitag wohlbehalten bei Familienangehörigen auf, die umgehend die Polizei verständigten. Wo sich das Kind seit seinem Verschwinden aufgehalten hat, ist nicht bekannt.

