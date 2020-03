Ein Hasenstall ist in der Nacht zum Sonntag in der Wollmarktstraße in Kirchheim durch eine vergessene Kerze in Brand geraten. Eine 45-jährige Frau fütterte in den späten Abendstunden ihre in einem Stall auf dem Flachdach eines Nebengebäudes untergebrachten Hasen. Durch eine aufgrund der Dunkelheit mitgeführte und anschließend vergessene brennende Kerze geriet der Stall im Laufe der Nacht in Brand.

Feuerwehr vor Ort

Das Feuer wurde durch den Lebensgefährten gegen 4 Uhr bemerkt und bis auf wenige Glutreste gelöscht. Für die vier Hasen kam diese Hilfe allerdings zu spät. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, welche mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, löschte die letzten Brandherde ab. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 bis 1000 Euro, ein Gebäudeschaden entstand nicht.