Nach 21 Jahren gibt es 2019 erstmals kein Kartoffelfest. Der beliebte Unterhaltungs-Klassiker, immer am letzten Mittwoch der Schulferien, wird in diesem Jahr abgesagt, weil auf dem Gestütshof St. Johann im Spätsommer der Neubau eines Getreidelagers beginnt, dies teilte das Landratsamt Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

St. Johann Ein Genuss für Leib und Seele Das Kartoffelfest lockte in diesem Jahr wieder Tausende auf den Gestütshof St. Johann. Beim Naturschutzbund konnten Nachbildungen der Welterbe-Eiszeit-Kunst bestaunt werden.

Vor zwei Jahren Wirtschaftsgebäude abgebrannt

Vor zwei Jahren war bei einem Großbrand ein denkmalgeschütztes Wirtschaftsgebäude auf dem Gestütshof vollständig abgebrannt.

Nach Großbrand auf Gestüt: Experten suchen Brandursache Bei einem Großbrand in der Nacht zum Mittwoch ist auf dem Gestütshof St. Johann ein denkmalgeschütztes Wirtschaftsgebäude abgebrannt. Experten suchen nun nach der Ursache.

Die Veranstalter-Gemeinschaft, bestehend unter anderem aus dem Kreislandwirtschaftsamt Münsingen, dem Haupt- und Landgestüt Marbach, den Biosphären-Gastgebern und der Gemeinde St. Johann hat sich bei einem Treffen mit Reutlingens Landrat Thomas Reumann mit Blick auf die Großbaustelle direkt am Festgelände dafür ausgesprochen, ein Jahr Pause einzulegen. „Diese Entscheidung ist uns allen sehr schwer gefallen“, sagte Reumann, „wir werden die Zeit aber nun nutzen und freuen uns jetzt schon auf das Kartoffelfest 2020.“ Die kommenden Monate sollen nun unter anderem auch dazu genutzt werden, die stets nicht einfache Parkplatzsituation zu verbessern.

Ausrichtung des Festes noch attraktiver machen

Aber nicht nur im logistischen Bereich stehen Änderungen an. Die Kartoffelfest Veranstalter hatten sich nach einer Besucherumfrage im vergangenen Jahr über fast durchweg positive Bewertungen gefreut, aber auch Anregungen bekommen, was das Programm und die Ausrichtung des Festes noch attraktiver machen könnte. „Wir müssen das Drehbuch für diesen Fest-Klassiker nicht umschreiben, aber es gibt Ideen, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen“, sagt Elke Weidinger. Als Beispiel nennt die Leiterin des Kreislandwirtschaftsamtes den Wunsch von Besuchern, das Fest mit einem Feierabend-Hock in gemütlicher Runde am Kartoffelfeuer ausklingen zu lassen.

Die Veranstalter des Kartoffelfests denken auch darüber nach, die kulinarische Vielfalt zu verändern, beispielsweise durch das Einbeziehen von mehr Direktvermarktern. Als gute Werbung in eigener Sache sieht Wolfgang Speidel, Sprecher der Wirte-Gemeinschaft das Fest und meint: „Wir werden auch künftig gerne dabei sein.“ Die Wirte-Gemeinschaft umfasst die Häuser Biosphärenhotel Graf Eberhard (Bad Urach), Speidel’s Brau-Manufaktur (Ödenwaldstetten), Hotel Gasthof Herrmann (Münsingen), Flair Hotel Restaurant Vier Jahreszeiten (Bad Urach) und Landgasthof Hotel Hirsch im Grünen (Mehrstetten).

Die Veranstalter-Gemeinschaft hält daran fest, das Kartoffelfest auch in Zukunft als Ferien-Event und als touristisches Highlight mit Strahlkraft weit über die Landkreisgrenzen hinaus zu positionieren. Mit dem gut sortierten Bauernmarkt, dem Angebot an regionalen Köstlichkeiten und dem familienfreundlichen Unterhaltungsprogramm wolle man die Erfolgsgeschichte des Kartoffelfestes 2020 fortsetzen.

