Bad Urach Kapitän Samuel Hils auf Landgang

Bad Urach / swp

Der gebürtige Bad Uracher Samuel Hils ist Hochseekapitän und kennt sich aus auf den Meeren dieser Welt. Bei riesigen Containerschiffen stand der Schwabe schon auf der Brücke. Sein jüngstes Kommando allerdings hatte Hils auf einem ganz besonderen Schiff: der Logos Hope. Dieses Schiff mit rund 400 Mann Besatzung transportiert keine Güter im eigentlichen Sinn; es ist ein schwimmender Büchermarkt.

Schwimmende Bibliothek

Über sein ehrenamtliches Engagement auf diesem Schiff berichtet der Bad Uracher am kommenden Freitag, 7. Dezember, ab 20 Uhr im Gemeinschaftshaus des Württembergischen Christusbundes Bad Urach in der Lange Straße 25. Das Kommando an Bord der Logos Hope bekleidet Hils seit Mai 2017.

Das Schiff Logos Hope besucht Länder, in denen vielfach keine Meinungs- und Religionsfreiheit besteht. Die Häfen werden für jeweils einige Wochen angelaufen. Dort empfängt das Schiff täglich hunderte, manchmal sogar tausende Besucher an Bord. Im Durchschnitt werden pro Jahr zirka eine Million Besucher auf dem Schiff begrüßt. An Bord sind über 5000 Buchtitel verfügbar, die zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Dadurch erhalten viele Besucher erstmals in ihrem Leben die Chance, qualitativ hochwertige, allgemeinbildende und christliche Literatur zu erwerben.

Eine internationale, ehrenamtliche Mannschaft lebt und arbeitet an Bord. Kleine Teams gehen an Land und helfen den Menschen – besonders in Krisenregionen – an Land so gut sie können. In jedem Hafen arbeitet das Schiff mit lokalen Gemeinden zusammen, um den Menschen unabhängig von ihren Umständen, ihrer Kultur oder ihres Hintergrundes Hoffnung zu bringen.

Nach Chile und Argentinien

Am Freitag, 7. Dezember, ist Samuel Hils beim Württembergischen Christusbund in Bad Urach zu Gast. Mit Filmen und Fotos berichtet er von tiefgreifenden Eindrücken und zum Teil unvorstellbarem Elend, aber auch von faszinierenden Begegnungen mit dankbaren Menschen in der Karibik. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei – es wird um ein Opfer zugunsten der Schiffsarbeit der Logos Hope gebeten.

Die Arbeit auf dem international aufgestellten Schiff geht indes schon weiter: Als nächstes steuert die Logos Hope Anfang 2019 mehrere Häfen in Chile und Argentinien an.