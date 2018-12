Böhringen Kaminbrand in Böhringen schnell unter Kontrolle

Böhringen / Alexander Thomys

Zu einem Kaminbrand in Böhringen wurde die Freiwillige Feuerwehr Römerstein am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr alarmiert. Schon auf der Anfahrt zeigten dunkle Rauchschwaden den Feuerwehrleuten, dass es sich um einen Ernstfall handelte. „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden und das Haus sicher wieder an seine Besitzer übergeben werden“, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr. Im Einsatz waren alle drei Abteilungen mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften, ebenso die Polizei und der Rettungsdienst.