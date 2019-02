Schnuppertag Infos zur Schule und zu Ausbildungen

Bad Urach / swp

Während des Informationstages der Georg-Goldstein-Schule war kürzlich wieder vieles geboten. Die Schule stellte sich mit ihren Schularten vor und Berufsschüler informierten an Ständen oder in Vorträgen über ihre Ausbildungsberufe und Betriebe. Interessierten sich die Gäste generell für die Schule, wurden sie durch das 2012 eingeweihte neue Schulgebäude geführt. Waren sie eher an einem Schulbesuch an der kaufmännischen Schule interessiert, konnten sie sich bei Fachlehrern über die angebotenen Möglichkeiten informieren oder sich bereits verbindlich anmelden.

Das Interesse der Firmen, ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen, wächst. Am Stand der Stadt Bad Urach standen etwa die ehemaligen Schülerinnen Anna Bühl und Cindy Pelz in ihrer „alten“ Schule bereit. „Wir kommen gerne jedes Jahr hierher und unterstützen als Stadt die Schule und präsentieren uns“, meinte Ausbildungsleiterin Simone Weeger.

Jedes Jahr ist die Agentur für Arbeit, die Bundeswehr und die Polizei anwesend. Ralf Schlichter, Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Reutlingen, macht gerne Werbung für seinen Beruf. „Er ist vielseitig und interessant. Man weiß bei Dienstantritt nie, was passiert und welche Menschen man trifft.“ Petra Grauer, Ausbildungsleiterin bei der Volksbank Ermstal-Alb, bietet in diesem Jahr elf Ausbildungsplätze an. Neun sind bereits vergeben. Dies war auch bei anderen Ausbildungsleitern zu hören.

Aktion Mitmachen Ehrensache

Jedes Jahr ist einer der Höhepunkte des Informationstages die Scheckübergabe der Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Am Tag des Ehrenamtes im Dezember beteiligten sich Schüler der Wirtschaftsschule und der Flüchtlingsklasse an der Aktion. Dafür arbeiten die Schüler einen Tag in verschiedenen Firmen. Ihr Lohn wird anschließend gespendet. Der Scheck über 1347,52 Euro wurde symbolisch von Martin Salzer an Erwin Schlichter, den Vorsitzenden des Fördervereins Mukoviszidose, überreicht. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann hob die Verdienste der Eheleute Erwin und Rita Schlichter in seiner Ansprache hervor.

Seit 36 Jahren sind die beiden ehrenamtlich tätig. Der Verein arbeitet eng mit der Universität Tübingen zusammen. Schlichter ist froh darüber, dass es endlich gelungen ist, ein Medikament herzustellen, das den Erkrankten von Mukoviszidose hilft. Nach der endgültigen Zulassung kann das Arzneimittel bei 80 Prozent der Betroffenen die Beschwerden der angeborenen Stoffwechselerkrankung lindern und ihre Lebenserwartung verlängern.