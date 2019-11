Auf dem erreichten Titel als zertifizierte „Gesunde Gemeinde“ ruht sich Hülben nicht aus. Vielmehr sollen in dem Albort visionäre Wege eingeschlagen werden: In zentraler Lage mitten im Ort sind ein Gesundheitshaus sowie ein Präventions- und Nachsorgezentrum geplant. Dafür wird der deutlich in die Jahre gekommene Kindergarten abgerissen – ein Neubau soll an der Dürrlaustraße entstehen. Es bewegt sich also vieles in Hülben, der Stand der Planungen wurden den Bürgern am Sonntag vorgestellt. Knapp 150 Interessierte waren in die Peter-Härtling-Schule gekommen.

Die Konzepte für die Projekte stehen, die Vorplanungen sind so weit wie nötig abgeschlossen, doch die zustimmende Entscheidung des Gemeinderats fehlt noch. In der Sitzung des 26. November stehen die zu fällenden Grundsatzbeschlüsse auf der Tagesordnung. Die Hülbener Kommunalpolitiker signalisieren jedenfalls die Unterstützung des Pilotprojekts, wie Gemeinderätin Claudia Rabuser zu Beginn der Informationsveranstaltung deutlich machte.

Förderbescheid für Hülbener Projekt erhalten

Denn, so unterstrich Bürgermeister Siegmund Ganser: „Wir setzen ein Zeichen, wie man Gesundheit anders denken kann.“ Von einem zukunftsweisenden Weg sprach auch Götz Hofmann von der STEG (Integrierte Stadtentwicklung). Ein solch kompaktes Projekt gebe es in dieser Form bislang noch nicht: „Das ist eine große Chance für eine kleine Gemeinde wie Hülben.“

Das sieht das Sozialministerium wohl auch so. Bereits im Juli wurde von Minister Manfred Lucha ein Förderbescheid über 60 000 Euro aus dem Sonderprogramm „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten“ persönlich überbracht. Erster Teil des Projekts ist ein Präventions- und Nachsorgezentrum, das in drei Gebäuden untergebracht sein wird.

Kurzzeit- und Tagespflege

Es werden 36 Kurzzeit- und 20 Tagespflegeplätze geschaffen, und die sind nicht nur Senioren vorbehalten. Eine Aufnahme ist schon ab 21 Jahren möglich, weil auch ein Therapiezentrum entstehen soll. Im Anschluss an das Plenum hatten die Bürger Gelegenheit für persönliche Fragen und Gespräche mit den Experten: „Ich habe viel Zustimmung und kaum Ablehnung für das Projekt erfahren“, fasste die Fachfrau aus Willingen die Tendenz der öffentlichen Meinung zusammen. Für die Realisierung wurde eigens die Gesellschaft für innovative Sozialprojekte (GiS) gegründet, die das Projekt eigenverantwortlich umsetzt.

Anders sieht es mit dem Gesundheitszentrum aus, das von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt konzeptioniert und gebaut werden soll. Hier stehen die Planungen laut Ganser noch am Anfang. Nach der Gemeinderatssitzung werde wohl ein Büro beauftragt. Im Gesundheitszentrum sollen laut Dr. Marion Bär eine hausärztliche Praxis und eine fachärztliche Versorgung untergebracht sein. Eng verzahnt werden diese dann mit einem Pflegestützpunkt und weiteren Gesundheitsangeboten im Haus. Um welche Professionen es sich handelt, wird noch ausgelotet.

Auch ein Kindergarten kommt hinzu

Ebenfalls im Gebäude wird sich laut derzeitiger Überlegungen ein Gesundheitslotse befinden. „Der wird die Patienten beraten und begleiten. Er wird ganz nah dran sein an deren Bedürfnissen“, so Bär. Die ganzen Planungen werden, wie der Bürgermeister betonte und damit entsprechenden Gerüchten widersprach, in enger Abstimmung mit der vor Ort ansässigen Allgemeinärztin vollzogen. „Das hört sich an wie Luxusmedizin, das ist aber die Zukunft und wohl notwendig“, urteilte ein Hülbener beim Betrachten der Pläne für das Areal zwischen Uracher- und Hauptstraße.

Dort befindet sich im Augenblick noch der Kindergarten, der laut Architekt Thomas Ott deutlich zu klein und den heutigen Anforderungen an Betreuung und Brandschutz nicht mehr genüge. Eine Erweiterung im Ort sei nicht möglich, ein Abriss und ein Kinderhausneubau mit Platz für acht Gruppen an der Dürrlau sind deshalb geplant. Eben der Standort war ein wichtiges Thema der Diskussionen, weil dieser einigen Hülbenern zu weit außerhalb erscheint.

Spatenstich für Gesundheitszentrum im Sommer

„Sie können sich sicher sein, dass sich der Gemeinderat gerade diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat“, erklärte Ganser. Es sei eine Frage der Vor- und Nachteile. „Für viele Familien liegt er in der Nähe“, zumal an der Dürrlau ein Neubeugebiet entstehe. Wenn mit der nächsten Sitzung die Weichen gestellt werden, kann es sowohl mit den Genehmigungsverfahren als auch den Planungen losgehen. Für den Sommer 2020 sind die Spatenstiche vorgesehen.