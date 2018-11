Gemeinschaft Hüttenzauber auf Urachs Marktplatz

Bad Urach / swp

Die Advents- und Weihnachtszeit rückt näher und die Ehrenamtlichen des Verschönerungsvereins Bad Urach haben diese Woche die Glühweinhütte aufgestellt und dekoriert. Somit wird es wieder für die Bewohner der Stadt Bad Urach und ihre Gäste in der Vorweihnachtszeit einen Ort geben, der sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat: Die Glühweinhütte auf dem Marktplatz. Spontane Feierabend-Runden bilden sich dort oder Freundeskreise kommen gezielt zusammen. Familien lassen schon mal das Vesper sausen für Kirschglühwein, Punsch ohne Alkohol und Schmalzbrot.

Hüttengaudi mit open end

So soll es auch dieses Jahr wieder sein. Die Glühweinhütte hat bis zum Sonntag, 23. Dezember, jeweils Montag bis Freitag ab 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie am ersten Adventssonntag, am zweiten Advent während des Uracher Weihnachtsmarktes und am vierten Adventssonntag geöffnet. Wann die Glühweinhütte abends schließt, hängt von den Besuchern ab: „Wenn es ausläuft, wird zugemacht.“

Mitglieder des Verschönerungsvereins teilen sich die Bewirtung nach einem genauen Dienstplan. Verantwortlich für die Organisation und auch die liebevolle Dekoration rund um die Glühweinhütte sind Rosemarie und Peter Stiefel. Zur offiziellen Eröffnung der Glühweinhütte am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr auf dem Marktplatz, laden die Verantwortlichen des Verschönerungsvereins die ganze Bevölkerung ein. Neben Glühwein, Punsch, Sekt und sonstigen Getränken werden auch Leberkäs-Brötchen angeboten. Für die musikalische Begleitung sorgen in diesem Jahr „Wilfried und seine Sternberg-Veteranen“.