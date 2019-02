Feuerwehr Hülbens Feuerwehr zwölf Mal im Einsatz

Hülben / Alexander Thomys

Insgesamt zwölf Einsätze, vier mehr als im Vorjahr, hatte die Freiwillige Feuerwehr Hülben im vergangenen Jahr abzuarbeiten. Und gleich der erste Einsatz im Februar forderte die Feuerwehrleute auch mental: Mitten im Gespräch mit dem Disponenten der Leitstelle war ein Notruf abgebrochen – die Person hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Die Feuerwehrleute wurden daraufhin am späten Abend zur Nottüröffnung alarmiert und unterstützten den Rettungsdienst beim Transport des Patienten in den Rettungswagen.

Im Mai war die Wehr dann bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 250 am Burrenhof gefordert, als sich ein junger Mann aus Hülben mitten in der Nacht mit seinem Auto überschlug und sich schwer verletzt hatte. Die Feuerwehrleute befreiten den Fahrer aus dem Unfallwagen, leuchteten die Einsatzstelle aus und suchten die Umgebung mit der Wärmebildkamera nach weiteren Beteiligten ab.

Im Juli sorgte dann der Dachstuhlbrand an der Rulamanschule in Grabenstetten für einen Großeinsatz. Die Hülbener Wehr leistete Überlandhilfe und stellte unter anderem die Wasserversorgung für die Drehleiter aus Bad Urach sicher. Im September waren die Hülbener Florianjünger dann in Sachen Trinkwasser gefordert: Zwei Mal musste das Hydrantennetz ausgiebig gespült und der Chlorgehalt in Absprache mit der Landeswasserversorgung gemessen werden. Zwei Mal rückte die Wehr zur Überlandhilfe nach Erkenbrechtsweiler aus.

Personell musste die Einsatzabteilung zuletzt eine Reduzierung verzeichnen. Vier Feuerwehrleute zogen aus Hülben weg, zwei langjährige Aktive traten mit Vollendung des 65. Lebensjahres in die Altersabteilung über (siehe Infokasten).

Nicht zu vergleichen

Da mit Philipp Ott nur ein Zugang die Wehr verstärkte, schrumpfte die Einsatzabteilung zum Jahreswechsel auf 35 Aktive. Und auch wenn der Nachwuchs, bei 21 Mitgliedern in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, gesichert scheint, warb Kommandant Rüdiger Trost um engagierte Neuzugänge: „Ein vergleichbares Hobby, das so viel technisches Know-how, körperliche Fitness, geistige Fähigkeiten – auch in Stresssituationen – erfordert, ist mir nicht bekannt.“ Dass der Feuerwehrdienst Spaß macht, wurde bei den Ehrungen für den Dienstbesuch deutlich: Viele Hülbener Feuerwehrleute nahmen an nahezu allen Diensten teil und erhielten ein Geschenk.

Neu in den Feuerwehrausschuss gewählt wurden Marcel Goller und Markus Wölk für die scheidenden Mitglieder Thomas Lamparter und Karl-Walter Schwenkel.