Nach dem Diebstahl eines Zigarettenautomaten fahndet das Polizeirevier Rottenburg nach einem orangefarbenen Kleinlaster oder Pickup.

Zeugen hatten am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, drei Männer in der Wilhelm-Maybach-Straße beobachtet, die sich im Bereich eines Schnellrestaurants zunächst an dem Automaten zu schaffen machten, ihn dann auf die Ladefläche des Fahrzeuges verluden und anschließend in Richtung Innenstadt flüchteten.

Im Verlauf einer sofort nach Alarmierung eingeleiteten Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, wurde der aufgebrochene und ausgeplünderte Warenautomat im Bereich der Siebenlindenstraße aufgefunden.

Die Fahndung nach den drei Tätern dauert noch an: Das Polizeirevier Rottenburg sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise, insbesondere zu dem orangefarbenen Fahrzeug.

Die Telefonnummer lautet 07472/980 12-30.

