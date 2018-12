Medizin Heute Abend Gespräch zur Ermstalklinik

Bad Urach / Ralph Bausinger und Alexander Thomys

In Bürgergesprächen soll über die Zukunft der Kreiskliniken informiert werden. Auftakt ist am heutigen Donnerstag, 20. Dezember, in der Festhalle Bad Urach. Eigentlich sollten die Bürgergespräche erst im kommenden Jahr starten, erklärte Landrat Thomas Reumann eigens auf einer Pressekonferenz. Doch nachdem die Schließung der Unfallchirurgie an der Ermstalklinik in den vergangenen Woche für viel Unruhe gesorgt hatte, wurde der Auftakt der Reihe jetzt vorgezogen. In der Festhalle Bad Urach wird die Reihe nun heute um 19.30 Uhr beginnen. Dort werden der Landrat und die Klinikleitung informieren, aber auch der Bevölkerung die „Möglichkeit geben, die Sorgen zu besprechen“, so Reumann.

Die Bürgerinitiative „Pro Ermstalklinik“ hat bereits ihr Kommen zugesagt, zugleich aber auch Kritik an dem kurzfristig anberaumten Termin kurz vor Weihnachten geübt. Die Initiative ruft alle Bad Uracher und die Bürger aus der Umgebung auf, mit ihrem Kommen zu signalisieren, dass die Ermstalklinik geschätzt und gebraucht wird.

Aus für Geburtshilfe

Eine zusätzliche Brisanz könnte das Bürgergespräch auch deshalb haben, weil erst vor wenigen Tagen das endgültige Aus für die Geburtshilfe an der Albklinik in Münsingen bekannt geworden ist. Die beiden Städte und Klinikstandorte liegen nur knapp 15 Kilometer auseinander – gut möglich also, dass auch die Geburtshilfe in den Fokus rückt.

Die Zukunft der Ermstalklinik war gestern auch Thema in der Haushaltsdebatte des Landkreises. Die Kreistagsfraktion der Grünen stellte für die Haushaltsdebatte einen Antrag. „Die mittelfristige Existenz der Ermstalklinik scheint gefährdet“, heißt es in dem Antrag der Grünen, die damit begründen, weshalb der Kreistag über den Antrag entscheiden soll. Konkret verlangen die Grünen: „Der weitere Abbau von Krankenhausleistungen in Bad Urach wird gestoppt.“ Des Weiteren verlangen die Grünen-Kreisräte eine langfristige Perspektive für alle drei Klinikstandorte. Die Verteilung der Krankenhausleistungen des Landkreises Reutlingen auf die drei Standorte soll konzeptionell mit dem Ziel überarbeitet werden, „alle drei Standorte als Akutkrankenhäuser zu erhalten“.

Auch die Linken-Fraktion äußerte sich kritisch. „Jetzt – nachdem wesentliche Entscheidungen zu Verringerung der Standards der Häuser bereits gefallen sind – noch zur Bürgerbeteiligung aufzurufen, wird unseren Landkreis kaum glaubwürdiger machen.“ Die FDP dagegen mahnt: „Ohne kurzfristige Sparmaßnahmen wird es nicht gehen.“