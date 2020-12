Die Prioritäten für das Jahr 2021 sind gesetzt, der Haushalt liegt in trockenen Tüchern, und trotz nötigem Sparkurs kann sich die Gemeinde St. Johann in wenigen Monaten über einen neuen Waldkindergarten freuen. In der letzten Ratssitzung des Jahres widmeten sich die Gemeinderäte in zweiter Les...