Schule Gut vorbereitet ins Berufsleben starten

Bad Urach / swp

Seit mehr als 15 Jahren wird am Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad Urach eine intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region gepflegt, um den Schülern alle Fähigkeiten an die Hand zu geben, zielsicher und sinnvoll ins Berufsleben zu starten. Vor kurzem stand wieder einmal der zentrale Termin dieser erfolgreichen Kooperation an: der Runde Tisch am GEG.

Große Erfolge

Vertreter von zwölf Unternehmen waren der Einladung gefolgt. Es wurde Rückschau gehalten und die Beteiligung der Unternehmen an den kommenden Veranstaltungen geplant. Schulleiter Friedemann Schlumberger verwies auf die großen Erfolge, die die langjährige Zusammenarbeit gezeitigt hat.

Danach wurden die verschiedenen Projekte des vergangenen Jahres evaluiert: Schon in Klasse sieben haben die Schüler die Möglichkeit am „create-Projekt“ teilzunehmen. In Zusammenarbeit mit vier Unternehmen werden ihnen Grundkenntnisse des CAD-Programmierens nahe gebracht, die sie dann in eigene Produktideen umsetzen können. Dieses Projekt ist aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Berufsorientierung am GEG. Jährlich finden beispielsweise die Veranstaltungen „Schule trifft Wirtschaft“ und die „Berufsakademie“ statt.

Die beteiligten Unternehmen bieten aber nicht nur Einblicke in das eigene Betriebsgeschehen. Zusätzlich wurden speziell Formate entwickelt, die ganz allgemein auf den Start in das Leben nach der Schule vorbereiten. So findet jährlich das Bewerbertraining statt. Im Zuge des „Finanzforums“ werden die Schüler mit allen wichtigen Themen rund ums Geld vertraut gemacht. Relativ neu ist der Baustein „Wege zum Traumjob“, das von allen Seiten sehr positiv bewertet wird. Alle zwei Jahre bietet das GEG für Schüler und Eltern nun einen Informationsabend am Gymnasium an. Hier präsentieren sich Menschen mit unterschiedlichsten Berufs- und Studienwegen im Zuge kurzer Workshops.

Auch die Unternehmen profitieren von dieser intensiven Zusammenarbeit mit dem Graf-Eberhard-Gymnasium. Für Vildan Diler und Denise Schmid von der BruderhausDiakonie liegt der Wert auf der Hand. „Wir sind ein breit aufgestelltes Unternehmen, aber viele junge Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten im sozialen Bereich stecken. Da gibt es viele Klischees und durch die Kooperation können wir diesen ganz persönlich entgegentreten.“ Auch die veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes wirken sich aus: „Bei sinkenden Schülerzahlen und steigender Nachfrage nach Auszubildenden müssen wir aktiv auf die jungen Menschen zugehen.“ sagt beispielsweise Ingrid Habermeier von Magura. Einen ganz anderen Punkt spricht Petra Grauer, Ausbilderin an der Volksbank Ermstal-Alb, an: „Immer mehr Abiturienten streben direkt nach der Schule ein Universitätsstudium an. Die Zusammenarbeit mit dem GEG ermöglicht es uns, auch die betriebliche Ausbildung oder das Duale Studium in unserem Unternehmen vorzustellen und zu zeigen, dass in diesem Bereich große Möglichkeiten liegen.“