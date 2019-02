Grabenstetten Grabenstetten: Die neue Rulamanschule, jetzt im Bild

Die erste Visualisierung der neuen Rulamanschule in Grabenstetten: Die Ansicht ähnelt ganz bewusst der früheren Schule, der Haupteingang wird allerdings auf die Südseite verlegt. Noch nicht berücksichtigt in diesem Entwurf ist die Fassadengestaltung. © Foto: Kazmaier

Grabenstetten / Michael Koch

Erstmals wurde am Dienstagabend in Bildern dargestellt, wie die neue Rulamanschule aussehen wird. Die Grundschule war bekanntlich im Juli 2018 niedergebrannt. Da die Gemeinde nun den offiziellen Bauantrag für den Wiederaufbau gestellt hat, musste dafür auch eine Grundplanung vorgelegt werden. Die dazugehörige Raumplanung wurde bereits vor einigen Wochen von Architekt Falk Kazmaier vorgestellt.

„Der Blick auf die Schule gestaltet sich etwa wie früher“, sagte Bürgermeister Roland Deh bei der Vorstellung der ersten Animation. Nicht abschrecken darf man sich zu diesem Planungszeitpunkt von der grauen Optik, sich mit der Fassadengestaltung zu beschäftigen sei zu noch zu früh, so Deh.

Wer die alte Schule kennt, wird als wesentliche Änderung bemerken, dass der Haupteingang auf die andere Seite verlegt wurde. Am Obergeschoss verläuft eine Art Balkon, der mit einer Fluchttreppe versehen als zweiter Fluchtweg genutzt werden kann.

Insgesamt wird die Schule zur Westseite hin etwa zehn Meter länger, 400 Quadratmeter mehr an Räumlichkeiten stehen dann zur Verfügung. Dadurch wird der Neubau einige wesentliche Verbesserungen gegenüber der alten Schule aufweisen. Die Gemeinde sieht sich damit gleich für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt. Zum einen wird eine Mensa in die Schule eingebaut. Somit können nach der Wiedereröffnung eine Ganztagsbetreuung für die Kinder angeboten werden. Zum anderen bekommt man zwei zusätzliche Klassenzimmer. Dies ist nötig, weil die Kinderzahlen in Grabenstetten steigen und schon zum nächsten Schuljahr zwei erste Klassen angeboten werden müssten. Mit dem neuen Raumkonzept könnte man alle zwei Jahre zwei erste Klassen in Grabenstetten einschulen. Schließlich bringt der Neubau noch die Vorzüge mit sich, sowohl eine Barrierefreiheit zu bieten, als auch auf dem aktuellsten Stand der Brandschutzbestimmungen zu sein. Hier waren für den Altbau ohnehin schon Investitionen vorgesehen.

Noch nicht endgültig geklärt ist der Anteil, den die Gemeinde in den Schulneubau einbringen muss. Entsprechende Gespräche mit der Versicherung laufen noch. Im aktuellen Haushaltsplan sind Ausgaben von 3,5 Millionen Euro vorgesehen, wie hoch gleichzeitig die Einnahmen durch Versicherungsbeiträge sind, steht wie gesagt nicht endgültig fest.