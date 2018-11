Arbeitsleben Gesundheitstag für Mitarbeiter

Lonsingen / swp

Auch in diesem Jahr hat die Homag-Gruppe wieder einen Gesundheitstag für ihre Mitarbeiter an allen Standorten veranstaltet. An diesem Tag konnten dann auch beim Lonsinger Unternehmen Weinmann und allen anderen Standorten ab 9 Uhr alle 134 Mitarbeiter am Gesundheitstag teilnehmen. Es gab verschiedene Stationen und Informationsstände der Krankenkassen und der Berufsgenossenschaft. Weinmann produziert in Lonsingen Maschinen zur Holzbearbeitung.

Parcours mit Alkoholbrille

An diesen Stationen konnten die Mitarbeiter zum Beispiel eine Handkraftmessung, einen Parcours mit Alkoholbrille, der die Wahrnehmungseinschränkungen unter Alkoholeinfluss simuliert, oder auch eine Vermessung des Rückens sowie des Muskeltonus durchführen. Im Anschluss wurden die Mitarbeiter durch das geschulte Fachpersonal der Kassen und der Berufsgenossenschaft beraten, um eventuellen gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Des Weiteren wurde auch ein kurzes Seminar in Bezug auf Stressbewältigung im Arbeitsleben angeboten. Dieses wurde gut angenommen und war bis zum Ende des Tages immer voll besetzt. Für das leibliche Wohl hat der Betriebsrat des Standortes mit Obst, Gemüsekuchen und diversen Säften gesorgt. Den am Gesundheitstag ausgeschenkte Apfelsaft spendierte indes die Geschäftsleitung. Er stammte von der Grund- und Werkrealschule St. Johann. Diese verkauft den Saft, um über die Einnahmen eine Klassenfahrt zu finanzieren. Die Äpfel für den Saft wurden durch die Schüler gesammelt und verarbeitet.