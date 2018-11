Metzingen Gemeinsam um den Sieg singen

Metzingen / Kirsten Oechsner

Ihre Freizeit ist geprägt vom gemeinsamen Gesang: Auf Fahrten, in Zeltlagern oder den regelmäßigen Treffen erklingt stets ein Lied – das war am Samstag auch der Fall, als mehr als 300 Pfadfinder in der Stadthalle zusammenkamen. Dabei ging es ausnahmsweise um mehr als das reine Singen in lockerer Runde: Beim 24. Süddeutschen Singwettstreit lobte die Landesmark Schwaben der Christlichen Pfadfinder Deutschlands in vier Kategorien ihre Sieger aus. Bei allem Ehrgeiz stand jedoch eines im Vordergrund: Der Spaß am Singen, viele Gruppen sahen ihre Teilnahme olympisch – Hauptsache dabei sein.

Klar freuten sich die Sieger am Ende über den Erfolg, doch die Gemeinschaft zu erleben und das Miteinander zu pflegen war den jungen Sängern in alter Pfadfindertradition mindestens genauso wichtig. Und so machte es letztlich keinen Unterschied, ob es sich um Meuten, Sippen, Stämme und Singkreise handelte, die sich regelmäßig zu Proben treffen und sich akribisch auf den Singwettstreit vorbereitet hatten. Oder ob sich die Gruppen raus aus der Natur und rauf auf die Stadthallenbühne begeben haben, um vor großem Publikum zum Teil erstmals ihr Bestes zu geben: Respektiert wurde jede Leistung, ausgiebigen Applaus gab es für alle und immer wieder wurde der Mut gelobt, vor so vielen Zuhörern aufzutreten – zeitweise war die Stadthalle voll besetzt. Denn neben den rund 300 Akteuren selbst waren zahlreiche Eltern, Freunde oder andere Besucher aus dem gesamten süddeutschen Raum zum Wettbewerb gekommen, daran teilgenommen haben auch Pfadfinder aus dem fränkischen Fürth und dem oberbayerischen Trostberg.

Gesungen wird eine Vielfalt an Liedern, die von Gospel über traditionelle Weisen aus Südafrika bis zu Volksliedern reichen. Mehrstimmig oder auch nicht, auf Französisch, Englisch und selbstverständlich auch auf Deutsch.

