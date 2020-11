Man weiß nicht, was stolzer wirkt; ob es Bad Urachs Festhalle selbst oder aber die Summe ihrer Sanierungskosten in Höhe von 7,3 Millionen Euro ist. An diesen veranschlagten Betrag Stand März 2020 scheint sich der Technische Ausschuss jedoch längst gewöhnt zu haben. Er wirkte in einer Vorberatun...