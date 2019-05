Zu einem nicht alltäglichen Einsatz sind die Rettungskräfte am Montagnachmittag auf einen Spielplatz in den Wermeltswiesenweg ausgerückt. Ein fünfjähriger Junge war beim Spielen auf einen Baum geklettert und hatte sich mit seinem Fuß in einer Astgabel verhakt.

13 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge

Nachdem ihn seine Mutter und Passanten nicht befreien konnten, riefen sie gegen 16.45 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe. Diese rückte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, um dem Kleinen zu helfen.

Weiterhin fuhr ein Rettungswagen an den Unglücksort. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Rettungsdienst untersuchte anschließend das Kind. Außer ein paar blauen Flecken und einem gehörigen Schrecken war es unverletzt geblieben und konnte seiner Mutter übergeben werden.

