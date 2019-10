Auf der B297 in Kirchheim, zwischen der Abzweigung Flughafen Hahnweide und der Einmündung nach Lindorf, sind am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, zwei Fahrzeuge frontal zusammen gestoßen.

Fahrer versucht auszuweichen

Der 26-jährige Fahrer eines Skoda war von Kirchheim in Richtung Nürtingen unterwegs. Er erkannte zu spät, dass das vorausfahrende Auto verkehrsbedingt bremsen musste. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, lenkte der Fahrer sein Fahrzeug nach links und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 57-Jährigen.

In Graben geschleudert

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 26-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer sowie eine Beifahrerin, die im Auto der 57-Jährigen saß, wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B297 für über zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

