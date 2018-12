Pliezhausen Freie Fahrt bis nach Gniebel

Pliezhausen / Peter Swoboda

Knapp drei Monate war die Ortsdurchfahrt in Pliezhausen Richtung Gniebel gesperrt, jetzt ist sie wieder frei und befahrbar. In den vergangenen drei Monaten wurde der Verkehr großräumig über das Neckartal und über Rübgarten umgeleitet. Von Gniebel aus (Pliezhäuser Straße) verlief die Umleitung umgekehrt.

Die Gemeinde Pliezhausen hat in der Schießmauerstraße und in der Bachstraße bis zur Einmündung der Bachenbergstraße die Wasserleitungen erneuert. Außerdem wurde im Bereich des Schillerplatzes der Kanal- und der Wasseranschluss für das neue Kinderhaus, bei dem jüngst Richtfest gefeiert wurde, hergestellt.

Zwei Bauabschnitte

Im Anschluss daran hat der Landkreis Reutlingen den Belag der Bachstraße erneuert. Notwendig wurde dies, weil die Bachstraße, die bis in die Ortsmitte von Gniebel verläuft, sehr stark befahren ist. Dies war laut Stefan Adam, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamts, auch eine Frage der Verkehrssicherheit.

Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten erledigt. Der erste Abschnitt reichte bis zum Gewerbegebiet Pliezhausen und ist jetzt fertiggestellt. Somit sind die Arbeiten früher beendet als geplant. Ursprünglich war die Fertigstellung auf Ende des Jahres vorgesehen. „Der Zeitplan“, so Ortsbaumeister Holger Schmid, „war sehr ambitioniert.“ Dass es schneller abgeschlossen werden konnte, ist der trockenen Witterung geschuldet.

Mit dem zweiten Bauabschnitt soll es je nach Witterung im Frühjahr 2019 losgehen. In der Ortsmitte von Gniebel stellt der Einmündungsbereich der Pliezhäuser Straße in die Dörnacher Straße unter den Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit einen neuralgischen Punkt dar. Das liegt hauptsächlich an dem zu schmalen Gehweg, aber auch an den zu beengten Platzverhältnissen im Einmündungsbereich. Mit dem Abbruch des Gebäudes Dörnacher Straße 9 konnte mittlerweile eine gewisse Entspannung erreicht werden. Dabei handelt es sich freilich um ein Provisorium. In der Gemeinderatssitzung Mitte Juli konnte Stefan Adam vermelden, dass die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis den notwendigen Grunderwerb bewerkstelligen konnte. Allerdings wurde mit einem Grundstückseigentümer nur ein Teilerfolg erreicht. So kann der Einmündungsbereich zwar verbessert und somit die Verkehrssicherheit erhöht werden, ein Begegnungsverkehr zwischen zwei Lastwagen ist jedoch auch weiterhin nicht möglich.

Geschwindigkeitsteiler errichtet

Im Zuge der Erneuerung der Straßendecke wurde die Bachstraße und im weiteren Verlauf die Pliezhäuser Straße etwas verbreitert. Zudem wurde am Ortseingang von Gniebel ein so genannter Geschwindigkeitsteiler errichtet. Damit soll erreicht werden, dass die Verkehrsteilnehmer die erlaubten 50 Stundenkilometer einhalten.

Wie dringend es war, dass die Bachstraße einen neuen Belag erhalten hat, zeigen die Zahlen, die das Landratsamt veröffentlicht hat. Demnach wurden durchschnittlich pro Tag 6300 Fahrzeuge gezählt, davon rund 600 Lastkraftwagen. Zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 30. Juni 2018 passierten auf der Straße 16 Unfälle mit sieben Leichtverletzten.

Durch die so genannte Ertüchtigung der Straße sollen laut Udo Pasler vom Kreis-Straßenbauamt auch die laufenden Unterhaltskosten reduziert werden. Der Kreisverkehr Baumsatz war von den Bauarbeiten nicht betroffen, der Kreisverkehr am Schillerplatz erhielt dagegen ebenfalls einen neuen Aufbau.

Der Landkreis Reutlingen hat sich das Ganze rund 1,2 Millionen Euro kosten lassen. Die Gemeinde Pliezhausen investierte inklusive der Arbeiten in der Schießmauerstraße rund 1,1 Millionen Euro. Laut Ortsbaumeister Holger Schmid fehlen jetzt nur noch die Straßenmarkierungen. Es sei sehr schwierig, eine Firma zu finden, die diese Arbeiten erledigt. Die Unternehmen seien allesamt voll ausgelastet.

Unterm Strich jedenfalls sind alle Beteiligten mit dem jetzt Erreichten mehr als zufrieden.