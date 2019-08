Als Aufsteiger muss die Fliegergruppe Grabenstetten nach nur einem Jahr in der Beletage des Segelfliegens zurück ins zweite Glied. Beim nahenden Drachenfest wird dennoch gefeiert.

Eine harte Saison liegt hinter den Piloten der Fliegergruppe Grabenstetten, doch das Happy End blieb aus: Das erste Jahr in der Segelflug-Bundesliga nach dem Aufstieg war wechselhaft und endete am vergangenen Wochenende mit dem direkten Abstieg in die zweite Liga. Nach einem starken Start im April und Mai hatte bereits im Juni der Abwärtstrend begonnen. Zahlreiche Wochenenden boten im Südwesten schwierige Wetterbedingungen, während der Norden und Osten der Bundesrepublik im Vorteil waren.

Rinteln erstmals Meister

Der Luftsportverein Rinteln (Weserbergland, Niedersachsen) sicherte sich zum ersten Mal den Meistertitel in der Segelflug-Bundesliga. Dahinter liegen Burgdorf (Niedersachsen) und Bayreuth, die beide schon mehrfach den Titel geholt haben. Der Luftsportring Aalen landet als bester baden-württembergischer Verein auf Rang sechs. Nachdem sie in der ersten Hälfte der Saison stets in Reichweite der Spitze gelegen hatten, zweimal sogar den ersten Platz inne hatten, haben auch die Aalener in den vergangenen Wochen nochmal Federn lassen müssen. Dieses gute Ergebnis haben sich die Piloten von der Ostalb hart erarbeitet: Um dem schwierigen Wetter auf der Alb zu entkommen, haben sie im Laufe des Jahres mehrmals die Flucht in andere Regionen angetreten, um von dort aus zu Ligaflügen zu starten.

Süd-Teams im Nachteil

Dass es für die meisten Vereine aus der Umgebung keine gute Saison war, zeigt sich beim Blick auf die Absteiger: Neben Grabenstetten sind darunter auch Laichingen, Sindelfingen, Blaubeuren und Schwäbisch Hall zu finden. Die Luftsportgemeinschaft Fallersleben (Wolfsburg) ist die einzige norddeutsche Ausnahme bei den Absteigern. Dennoch hält sich die Enttäuschung unter den Grabenstetter Piloten in Grenzen. In der zweiten Liga wird es im kommenden Jahr wieder Chancen auf Spitzenplatzierungen geben, und vielleicht gelingt ja schon in 2020 wieder der Aufstieg.

Beim Drachenfest wird gefeiert

Unterdessen ging es auch in der Aus- und Weiterbildung der Piloten voran: So haben jüngst eine Pilotin und zwei Piloten aus der Fliegergruppe die Ausbildung auf dem Reisemotorsegler erfolgreich abgeschlossen, und auch in der Segelflug- und Ultraleicht-Ausbildung stehen einige Anwärter in den Startlöchern. Für die Grabenstetter Piloten steht im September noch ein Großereignis an: Am 21. und 22. September veranstalten sie das alljährliche Drachenfest auf dem Flugplatz in Grabenstetten. Dann wird gefeiert – dem Bundesligaabstieg zum Trotz.