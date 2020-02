Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Plochingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. „Wir haben eine Person in der Esslingerstraße festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Nach mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet.

Streit auf offener Straße

Fünf Männer sollen an dem Streit auf offener Straße beteiligt gewesen sein, bei dem laut Polizei ein Schuss gehört wurde und ein Messer eingesetzt worden sein soll.

Verletzter hat Stichverletzungen

Die beiden Verletzten sollen Stichverletzungen davongetragen haben. Nähere Hintergründe zur Tat gab es zunächst nicht. Wegen des laufenden Einsatzes wurden mehrere Straßen gesperrt. Spezialkräfte der Polizei und ein Hubschrauber waren bei dem Einsatz beteiligt. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß.