Posaunenchor Festliche Klänge in alter Tradition

Bad Urach / swp

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, um 10 Uhr, bringt der Uracher Posaunenchor in der Amanduskirche die traditionelle Stefansmusik zu Gehör. Seit über 250 Jahren gehört die Stefansmusik zum Weihnachtsgottesdienst der evangelischen Gemeinde Bad Urach, wie die Krippe und der festlich geschmückte Baum. Dabei hat ihr Ursprung nichts mit Weihnachten zu tun: Die Nachfahren des Uracher Bürgermeisters und Handelsmannes Stefan Schwan haben die Musik zu dessen hundertsten Todestag gestiftet und verfügt, dass sie jährlich am Gedenktag für dessen Namenspatron – dem heiligen Stephanus – zu Beginn des Hauptgottesdienstes erklingen solle.

Zur Entlohnung der Bläser wurde damals eigens eine Stiftung errichtet. Das Vermögen dieser Stiftung ist durch die Geldentwertung freilich längst dahingeschmolzen. Trotzdem halten die Uracher an der Stefansmusik fest. Bis 1952 übernahm die damalige Stadtkapelle diesen Auftrag, seit nunmehr 65 Jahren leitet der evangelische Posaunenchor den Gottesdienst jeweils mit einer feierlichen Intrade ein.

Bedeutende Rolle in der Stadt

Die Familie Schwan spielte im 17. und 18. Jahrhundert eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen, bürgerlichen und kirchlichen Leben Urachs. Stefan Schwan wurde im Jahre 1600 in Urach geboren. Gegen Ende des 30-jährigen Krieges gelang es ihm, die Leinwandweberei auf der Uracher Alb und den Leinwandhandel in Urach wieder in Gang zu bringen. Auf Schwans Initiative geht die Gründung der Leinwandhandels-Compagnie zurück. Er starb am 11. Mai 1661.

Schwans Wohltaten wirkten über seinen Tod hinaus. Neben einer Stiftung, die Uracher Studenten einen Zuschuss gewährten, hatte er auch an der Gründung der kirchlichen Armenstiftung maßgeblichen Anteil, aus der so manch Uracher Bürger noch jahrelang Brot bezog, bis auch diese Stiftungen mangels Kapital erlosch. Eine Schwansche Stiftung besteht jedoch noch heute und glänzt an Weihnachten neben Krippe und Baum: das zierliche Altargitter in der Bad Uracher Amanduskirche.