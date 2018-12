Politik FDP-Verbände in der Region fusionieren

Bad Urach / ath/swp

Um die Kräfte vor Ort zu bündeln, haben sich die beiden FDP-Ortsverbände Bad Urach und Römerstein-Grabenstetten zu einem gemeinsamen Ortsverband Bad Urach/Erms/Alb zusammengeschlossen. Bei der Gründungsversammlung am vergangenen Samstag forderten die anwesenden Mitglieder einen Bestandsschutz für die Ermstalklinik, um die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Ermstal und auf der Alb zu sichern – und stellten sich damit gegen die Kreis-FDP, die in der jüngsten Haushaltsberatung des Landkreises die Schließung der chirurgischen Abteilung verteidigt hatte. Willi Weiblen hatte für die Kreis-FDP geäußert, dass „eine nur zu 40 Prozent ausgelastete stationäre Unfallchirurgie in Bad Urach nicht zu halten ist“. Diese sei finanziell nicht verkraftbar, „obwohl die Leute dagegen sind“. Stattdessen fordert Weiblen eine „Neuausrichtung“ der Kreiskliniken: „Wir unterstützen daher die Bestrebungen, die bisherige Zielrichtung auf den Prüfstand zu stellen und jetzt die Weichen mit einem Markterkundungsverfahren zu stellen, um herauszufinden, ob es Partner für eine Neuorientierung von außen geben wird, die künftig die Kreiskliniken managen oder sich als Investoren beteiligen können.“

Walter Vatter ist Vorsitzender

Die Liberalen seien ein Stabilitätsfaktor für die Republik, erklärte Walter Vatter als Vorsitzender des bisherigen FDP-Ortsverbandes Bad Urach bei der Begrüßung. Ehrenmitglied Professor Dr. Helmut Haussmann begrüßte den freiwilligen Zusammenschluss. Im Blick zurück galt es zunächst, die Verdienste des bisherigen Bad Uracher Schatzmeister Dieter Raible sowie des bisherigen Vorsitzenden des FDP-Ortsverbandes Römerstein-Grabenstetten, Reinhard Schmohl, zu würdigen. Fortgeführt werden soll der traditionelle Wahlkampfabschluss am Abend vor der Wahl in Römerstein und das neue Format „Kober vor Ort“ in Bad Urach. „Die politische Arbeit geschieht vor Ort. Nun verbinden sich zwei Ortsverbände, um ihre Arbeit zu stärken“, lobte der FDP-Kreisverbandsvorsitzende Reinhard Maas. „Demokratie lebt davon, dass sich Bürger aktiv einmischen und nicht nur vom Sofa aus beobachten“, so Jutta Pagel-Steidl aus Grabenstetten und erinnerte an die turbulente Sitzung vor wenigen Tagen im Landtag. Bei der anschließenden Vorstandswahl des neu gegründeten FDP-Ortsverbandes wurde Walter Vatter gewählt. Seine Stellvertreterin ist Jutta Pagel-Steidl, Irmgard Naumann ist Schatzmeisterin. Weitere Vorstandsmitglieder sind Bernd Griesinger, Günter Klaiber, Wolfgang Lieb und Luca Winterstein.