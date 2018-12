Kirchheim Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kirchheim / swp

Die Unachtsamkeit eines 24-Jährigen, der am Donnerstagmorgen in der Hindenburgstraße mit seinem Iveco-Kastenwagen unterwegs war, hat zu einem Unfall mit einer Radfahrerin geführt. Der Mann fuhr gegen 8.50 Uhr auf der Hindenburgstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 57 Jahre alte Radlerin, die ebenfalls in Richtung Stadtmitte fuhr und sich zum Zeitpunkt des Abbiegens auf gleicher Höhe mit dem Pkw befand. Die Frau prallte gegen das abbiegende Fahrzeug und stürzte. Anschließend wurde sie leichtverletzt vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer (0 70 21) 501-0 zu melden.