Grafenberg Es steckt hinter allem eine Geschichte

Grafenberg / Anne Laaß

In der Bücherei in Grafenberg ist alles noch Handarbeit. Einen Computer sucht man in dem Raum vergebens, dafür gibt es eine gemütliche Atmosphäre, die zum Schmökern einlädt. Die Bücher stehen, wie in Bibliotheken üblich, auf diversen Regalen, die entweder durch den Raum bewegt werden können oder eben an der Wand stehen.

Begrüßt werden die potenziellen Leser von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Seit nunmehr 20 Jahren sind Heidi Fischer, Heike De Boer und Monika Hallmann aktiv in die Belange der Grafenberger Bücherei eingebunden. Neu dazu kam vor etwa vier Jahren Debbie Sigmund. Zusammen teilen sich die vier Lesebegeisterten die anfallenden Arbeiten auf. „Es lässt sich gut in den Alltag integrieren“, erklärt Debbie Sigmund. Für sie als berufstätige Mutter sei das Ehrenamt gut zu bewerkstelligen. Sie wurde von den „alten Hasen“ bei einem Besuch mit ihren Kindern in der Bücherei angesprochen, doch einfach Teil des Teams zu werden.

Eine Bücherei, zwei Träger

Gesagt, getan: Heute gibt es zwei Gruppen, die sich die Tage, an denen geöffnet ist, aufteilen. Ein Team ist immer dienstags von 16 bis 18.30 Uhr vor Ort und das andere donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr. Eine weitere Besonderheit der Grafenberger Ortsbücherei ist die Tatsache, dass es zwei Träger gibt. Zum einen befindet sich die Bibliothek in einem Gebäude, das der Gemeinde gehört, zum anderen wird sie finanziell von der Kirche und der Gemeinde gemeinsam getragen. So kommt es auch, dass die Ortsbücherei immer noch Teil des christlichen Verbands ist. Das hat wiederum den Vorteil, dass es hier christliche Literatur auszuleihen gibt. Gekennzeichnet ist sie mit einem weißen Quadrat, um schneller gefunden zu werden. Selbstverständlich gibt es auch weltliche Literatur wie Romane, historische Bücher, Biografien, Krimis und allerlei Angebote für die Kinder – seien es Comics, Hörspiele und Sachbücher. Die Abteilung für die Jüngsten ist gut ausgestattet. Der Grund dafür liegt in der Kooperation mit der Grafenberger Grundschule und den Kindergärten. So gibt es viele Bilder- und Erstlesebücher. Aber auch die Tiptoi-Lernbücher sind hier zu finden. Des Weiteren haben sich die vier Büchereileiterinnen dafür entschieden, einige Großdruckexemplare in den Bestand aufzunehmen.

Doch wie entscheiden die vier Ehrenamtlichen, welche Bücher in den Bestand aufgenommen werden? Eine Frage, die Monika Hallmann kurzerhand beantwortet: „Wir entscheiden anhand unserer Leser“. Man habe im Laufe der Jahre allerlei Erfahrungen gemacht, was eher gelesen wird und was nicht. Mit anderen Worten: Was die Leser wollen, bekommen sie in der Grafenberger Ortsbücherei auch. Ein Platz zum Stöbern und sich inspirieren zu lassen, ist für die Frauen die Stuttgarter Buchwoche, erklären Heidi Fischer und Monika Hallmann. Zwei Mal jährlich gibt es zudem einen Großeinkauf, im Frühjahr und im Sommer. Bei dem beschränkten Budget ist das auch eine Herausforderung, dem sich das Bücherei-Team aber gern stellt. Sie schauen, was gelesen wird, auch anhand von Bewertungen, und greifen als „alte Hasen“ eben auf ihre Erfahrung zurück. Zudem ändere sich auch das Ausleihverhalten. Wird ein Buch verfilmt, wird es meist häufiger angefragt, wie kürzlich Volker Kutschers „Babylon Berlin“.

Tipps und Buchempfehlungen gehören für die vier Ehrenamtlichen zum Alltag. Auf die Frage, was eigentlich ihr Lieblingsgenre ist, gibt es gleich mehrere Antworten wie historische Romane und Abenteuergeschichten, um nur ein paar zu nennen. Die Fachfrau für spannende Geschichten und Krimis ist dabei Heike De Boer. Sie ist, wie ihre Kolleginnen auch, ein Verfechter von Büchern. Zwar haben E-Books durchaus ihren Vorteil, aber für sie ist das Buch eben jener Klassiker, der im Regal steht und nie aus der Mode kommt.

Stolz auf ihren Leseausweis

So steckt nicht allein in jedem Buch eine Geschichte, sondern auch hinter der Ortsbücherei selbst. Ihren Anfang nahm sie in einem Raum im evangelischen Pfarrhaus. „Dort konnte man für zehn Pfennig ein Buch ausleihen“, erinnert sich Heidi Fischer. Bei den anderen Teammitgliedern hat diese Bemerkung ein Lächeln zur Folge. In den späten 1990er Jahren ist die Bücherei dann in das Gebäude an der Nürtinger Straße gezogen. Rund 4000 Euro Budget haben die vier Frauen jährlich zur Verfügung. Davon werden 800 Euro von der Kirchengemeinde gezahlt und einen 100 Euro Zuschuss gibt es von der Landeskirche extra dazu. Die restlichen Kosten trägt die Gemeinde. Dafür ist die Bücherei aber kostenfrei, außer man überzieht die Ausleihzeit, dann fallen Gebühren an. Einen Leseausweis gibt es für die Kleinen, „sie zeigen ihn immer ganz stolz vor“, erzählen die vier Leiterinnen. Heute weist die Bücherei rund 6600 Medien auf, darunter sind neben Büchern auch CDs, Zeitschriften und DVDs zu finden. Wöchentlich nutzen zwischen 80 und 100 Leser dieses Angebot. Klappkarten gibt es 197 (Stand 2017), wobei sich dahinter wohl rund 370 Leser verbergen werden, schätzen die Frauen. Genutzt wird die Ortsbücherei nicht allein von den Grafenbergern, „es gibt auch auswärtige Leser“, erzählt Monika Hallmann. Manche kämen gar wegen der christlichen Literatur.

Außerdem kooperiert die Ortsbücherei mit der VHS-Außenstelle. So gibt es in der Kelter Autorenlesungen. Kürzlich war in diesem Rahmen Petra Durst-Benning zu Gast. Ein weiteres Projekt ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule. So haben einzelne Klassen die Chance, an einer Autorenlesung in der Bücherei teilzunehmen. Hierfür ist das Team aber auf Sponsoren angewiesen. Und auch das gehört zur Arbeit der vier Ehrenamtlichen dazu. Ein Teil der Aufgaben, die für die Bücherei anfallen, wird von Zuhause aus erledigt.